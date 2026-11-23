No cabe duda de que lo retro está de moda desde hace ya varios años, y hay empresas que literalmente viven de ella. Es el caso de Commodore, otrora uno de los principales fabricantes de ordenadores personales del planeta, y que hoy fabrica auténticas piezas de museo que recrean aquellos ordenadores de los 80. Pero junto a ellos también accesorios con la misma esencia retro, es el caso de los auriculares que acaba de lanzar Commodore, y que ha desarrollado junto a uno de los principales fabricantes de dispositivos de audio de alta resolución del mercado.

Nuevos auriculares Commodore Talkback Wired In-Ear

Estos auriculares tienen un diseño muy retro, pero un aire nostálgico que es una mezcla de estilo, tanto de dispositivos electrónicos de los 80 como de finales de los 90 y primeros 2.000. Porque utiliza recursos como los cables transparentes, muy populares con el cambio de siglo, así como un acabado plata muy de los primeros 80. Por supuesto, el logotipo de Commodore y los colores asociados a ella son la guinda al pastel retro que ha diseñado la firma.

Commodore Talkback Wired In-Ear | Commodore

Ya el diseño de cable y no Bluetooth es un guiño a lo clásico, ya que se trata de unos auriculares que funcionan de la manera más tradicional, aunque con un toque de modernidad. Ya que disponen de un conector tradicional minijack de auriculares, con no solo el cable transparente, sino también la unidad de controles de reproducción, que nos deja ver su placa a través del plástico transparente.

Según sus creadores, estos auriculares ofrecen agudos nítidos, medios equilibrados y graves profundos, obviamente todo lo que se puede esperar de unos auriculares que son bastante accesibles. Lo mejor es que son compatibles con el audio sin pérdida de alta resolución, y su diseño permite disfrutar de ellos durante muchas horas seguidas sin sentir ningún tipo de incomodidad o fatiga.

Unos auriculares que han sido desarrollados junto a la prestigiosa firma Fiio, especializada en audio de alta resolución. Es compatible con el DAC premium Commodore Callback, que permite disfrutar de un sonido de más calidad y contundencia en una combinación de ambos. Cuenta con aislamiento pasivo, que permite escucharlos con mayor claridad simplemente por su diseño, que nos aísla mejor del entorno con un ajuste más optimizado a nuestra oreja.

Han sido construidos en aleación de zinc fundido a presión líquida, mientras que su diafragma de cúpula basada en carbono hace el resto a la hora de entregar el mejor sonido. Lo mejor es su precio, ya que estos auriculares llegan con un coste muy accesible, de unos 46 euros. Es verdad que son de cable, y suelen ser mucho más baratos, pero hablamos de un dispositivo muy exclusivo, con un diseño retro que entra por los ojos y que, habiendo sido desarrollado por Fiio, aporta ya un matiz premium interesante con este precio.