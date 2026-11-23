La realidad es que hay marcas que no dejan de sorprendernos, si hace un momento hablábamos de unos nuevos auriculares de Commodore con marcado aire retro, ahora lo hacemos de otra de las marcas icónicas de la segunda mitad del siglo XX, como fue Kodak. Líder absoluto en la venta de película, la firma ahora se dedica a lanzar dispositivos tecnológicos con un aspecto retro que recupera algunos de sus productos más icónicos. En este caso, sus diapositivas, que se pueden comprar en forma de marco de fotos digital con un tamaño muy compacto.

En forma de Blind Box

Este nuevo producto de Kodak se lanza en forma de caja sorpresa, de esas que actualmente conocemos como Blind Box, y que viene en nueve diseños diferentes, todos ellos basados en icónicas diapositivas de Kodak. Por lo que no sabremos exactamente cuál es el diseño que va a aparecer cuando abramos la caja. Pero más allá de esto, el verdadero atractivo está en todo lo que puede hacer, porque no es solo un pequeño marco de fotos.

La pantalla tiene una diagonal de 1,54 pulgadas, así como una resolución de 240x240 píxeles, con tecnología de tinta electrónica a color con seis colores diferentes. Podemos enviar las fotos mediante la conectividad Bluetooth 5.4 integrada, que tiene un alcance de unos 10 metros. Pero esto no es todo, porque también funciona como localizador, al estilo del AirTag.

Para ello nos ofrece compatibilidad tanto con Find My de Apple y Find My Device de Android, por lo que podemos usarlo indistintamente para ambos ecosistemas, algo que, por ejemplo, el AirTag de Apple no nos ofrece. Cuenta con un altavoz integrado, que emite una alerta a 75 dB a unos 10 centímetros de distancia, para poder localizarlo cerca de nosotros. A unos 10 centímetros del dispositivo.

Pero se puede encontrar en un radio de hasta 30 metros. Es resistente al agua mediante certificación IP54. Y además, la batería es una simple pila CR2032, muy común en el mercado. Kodak no ha desvelado la autonomía que obtenemos con esta pila, pero seguro que es de varios meses e incluso hasta un año. El dispositivo llega con el tradicional enganche de llavero, y hay una edición especial y secreta que está presente en muy pocas cajas.

La única pega es que de momento no se ha lanzado en España, sino en Estados Unidos, donde su precio es bastante atractivo. Ya que este pequeño localizado con marco de fotos incluido tiene un precio de 34,99 dólares, unos 32 euros al cambio. Esperemos que llegue a punto para las Navidades a España.