Lenovo desvela el espectacular rendimiento de su tableta Legion Y700 Infinite

Uno de los grandes aciertos de Lenovo en los últimos años ha sido sin duda la creación de la marca Legion, especializada en gaming, y que ha extendido sus dominios no solo a los PCs de sobremesa o portátiles, sino también a las consolas portátiles basadas en Windows. Pero la marca también está explorando las tabletas como otro medio para disfrutar de las mejores prestaciones a la hora de jugar, y en este caso, la marca ha desvelado interesantes detalles sobre el rendimiento que será capaz de brindarnos su nueva tableta Legion.

Una auténtica bestia de 8,4 pulgadas

Lenovo ha comenzado a desvelar detalles concretos sobre la ficha técnica de esta tableta, que presentará en las próximas semanas en China. Ahora sabemos que tendrá un procesador no sol potente, sino modificado para que brinde la mayor potencia y rendimiento posible. Porque ahora sabemos que se tratará del Snapdragon 8 Elite Gen 5 con overclock, lo que quiere decir que su rendimiento será aún mayor que el que suele ofrecer este procesador, que es el más potente del año entre los móviles Android.

Concretamente, este nuevo procesador funcionará con una velocidad de reloj de 4,74 GHz, frente a los 4,61 GHz de su versión estándar. Si se compara con la tableta Astra 2, la pantalla es más pequeña, y la tasa de refresco inferior, pero le gana en rendimiento, que es lo que realmente importa en este tipo de dispositivos. Y es que la pantalla de este modelo Legion Y700 Infinite tiene una diagonal de 8,4 pulgadas, cuenta con tecnología OLED y una tasa de refresco de 165 Hz, algo por detrás de los 185 Hz de la Astra 2.

Lo que ahora ha desvelado Lenovo es la puntuación de la nueva tableta en AnTuTu, el test de rendimiento de referencia en el mercado móvil. Ahí ha firmado una espectacular puntuación de 4.585.844 puntos, lo que le coloca por delante del mejor rendimiento de la Astra 2, que ha conseguido como mucho 4.294.377 puntos. Lenovo ha desvelado también que contará con unos biseles ultrafinos, de solo 2,89 mm. Y hasta aquí lo que se ha conocido oficialmente, antes, con las filtraciones, se ha deslizado que tendrá una batería de 7500 mAh, con carga rápida de 68 W.

Así que todo apunta a que esta nueva Legion podría ser una tableta inferior a la Astra 2 en todos los aspectos, salvo en el rendimiento, que sería mayor. Ahí ya tocará esperar al precio final, para hacerse una idea de lo que podría ser más propicio para cada usuario, si apostar por una pantalla más grande, más fluida y mayor batería, o bien apostarlo todo al rendimiento y la capacidad para ejecutar juegos exigentes, que de todas formas, está garantizada en ambos dispositivos con los mejores resultados. La esperada Lenovo Legion Y700 Infinite se presentará el próximo 25 de agosto en China.