Google Meet ya permite unirse a videollamadas desde Safari en el iPhone

Buenas noticias si utilizas Google Meet en tu iPhone. De esta manera, la gran G está mejorando su servicio de videollamadas para que puedas e acceder a una videollamada resulte cada vez más sencillo, incluso cuando no tienes instalada la aplicación oficial.

La compañía ha anunciado una novedad que hará las delicias de aquellos usuarios que utilizan un iPhone o un iPad: desde ahora, es posible entrar en una reunión de Google Meet directamente desde Safari.

Google Meet llega a Safari

Por si no lo sabías, los usuarios de iOS que no tuvieran instaladas las aplicaciones de Google Meet o Gmail tenian muchas limitaciones al intentar acceder a una llamada desde el móvil. En muchos casos, el enlace invitaba a descargar una de estas aplicaciones antes de continuar, algo poco práctico cuando se trataba de una reunión puntual, una entrevista de trabajo o una videollamada a la que había que entrar con rapidez.

iPhone | iStock

Con la nueva actualización, Google elimina este obstáculo. Cuando pulses sobre un enlace de Meet desde un dispositivo iOS y no tengas instalada ninguna de las aplicaciones compatibles, el sistema te redirigirá automáticamente a Safari. Desde el navegador podrás solicitar el acceso a la reunión y participar en ella sin necesidad de descargar software adicional.

Además, esta mejora también facilita la entrada de invitados que no disponen de una cuenta de Google. En estos casos, bastará con escribir un nombre antes de solicitar el acceso. El organizador o alguno de los participantes autorizados tendrá que admitir a esa persona, del mismo modo que ocurre con otros invitados externos.

Google ha confirmado que la función está disponible tanto para clientes de Google Workspace como para personas que utilizan cuentas personales de Google. Además, los administradores de Workspace no tendrán que activar ninguna opción específica, ya que no existe un control adicional para habilitar o deshabilitar esta característica. Por lo que podrás usar esta función sin problema alguno.

Cómo entrar en una reunión de Google Meet desde Safari

El proceso se realiza prácticamente de forma automática y no requiere modificar ningún ajuste del iPhone o del iPad. Solo tienes que seguir estos pasos: