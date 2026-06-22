Los Apple TV y HomePod Mini con Apple Intelligence podrían llegar el próximo año

Hace ya un par de semanas que Apple presentó en el WWDC 2026, su conferencia de desarrolladores, a una nueva hornada de sistemas operativos, que destacaban en todos los casos por implementar el nuevo Apple Intelligence, sí, ese alimentado por Gemini y que promete cambiar por completo nuestra forma de usar los dispositivos de Apple con el asistente Siri. Un nuevo Apple Intelligence que podría llegar a otros dispositivos el próximo año, algunos de ellos, muy populares fuera de los dispositivos portátiles de Apple.

Apple TV y HomePod Mini con el nuevo Siri

Como no podía ser de otra forma, Mark Gurman, el popular analista de Bloomberg que suele estar muy cerca de la actualidad de Apple ha desvelado los detalles sobre el próximo lanzamiento de estos nuevos dispositivos, concretamente de la ventana temporal en la que llegarían con esa gran novedad bajo el brazo, como es el nuevo asistente y todas las capacidades del Apple Intelligence alimentado por Gemini.

Según el analista, los Apple TV y HomePod mini estarían en un desarrollo avanzado ya de la integración de este nuevo software basado en la nueva IA, tanto es así que su lanzamiento se podría adelantar hacia el próximo año 2027, antes de lo que esperábamos muchos. Y parece que la gran excusa para lanzar una nueva generación de estos dispositivos no la vamos a encontrar en un hardware o diseño totalmente revolucionarios.

Sino en la adaptación a la integración de un nuevo software que sea capaz de brindarnos la experiencia del nuevo Apple Intelligence, sí, ese que tiene a Siri AI como estrella indiscutible, y que se basa en el Gemini de Google para ofrecernos unas funcionalidades espectaculares y totalmente integradas en los sistemas operativos.

Y por tanto, los verdaderos cambios no estarán en un diseño que es bastante atractivo para los usuarios de Apple, sino sobre todo en la posibilidad de interactuar con un asistente realmente inteligente, y no el actual Siri que era sorprendente hace diez años, pero que hoy da bastante pereza utilizar. Y es que el entorno en que trabajaría Siri AI en estos dispositivos sería el idóneo por muchas razones, sin duda en el que más partido podríamos sacarle.

Y es que a la hora de buscar nuevos contenidos que ver, la inteligencia de un asistente como el nuevo Siri puede ser ideal, más con todo el potencial que le ofrecerá esa integración con Apple Intelligence y el nuevo núcleo de IA generativa que va a disparar la capacidad para proponernos contenidos de forma inteligente y abrirlos si hace falta, incluso analizarlos antes de verlos.

Gurman solo menciona un cambio en el hardware de Apple TV, y se trataría el mando a distancia, que se renovaría por completo en este nuevo modelo. Y tiene sentido, porque deberá facilitar al máximo la interacción entre el usuario y el nuevo Apple Intelligence de la forma más cómoda posible. Así que parece que tendremos nuevos Apple TV y HomePod muy pronto.