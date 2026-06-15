Unos nuevos Beats Studio Pro se dejan ver en el Mundial 2026, ¿cuándo se estrenan?

Apple estaría preparando ya el desembarco de sus nuevos auriculares de alta gama de diadema. Eso es al menos lo que nos está dejando ver el Mundial 2026 de fútbol. Y es que parece que cada vez más tecnológicas apuestan por personalidades del mundo del deporte para introducir sus dispositivos, incluso antes de que sean presentados, algo que vimos con Stephen Curry y la nueva Fitbit Air, y es algo que podría estar ocurriendo con la nueva gama de auriculares de Beats.

¿Serán los nuevos Beats Studio Pro?

Son ya muchos los jugadores que están participando en el Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, los que se han dejado ver con unos misteriosos auriculares de diadema. Se trata de unos nuevos beats que no se habían visto hasta ahora, y que parecen ya listos para ser comercializados en cuestión de días o semanas. El último en aparecer con ellos en la concentración de su selección ha sido Antonee Robinson, de la estadounidense.

En su caso, se le ha visto con unos Beats de color blanco, y con las espumas de color morado, en una mezcla bastante poco habitual en los auriculares de Beats, y que algunos ven como una petición específica del jugador, pero que podría ser perfectamente una de las opciones disponibles. O podría estar mostrando cierta modularidad en la configuración del dispositivo.

Ya se habían dejado ver también en la cabeza de Lamine Yamal en la concentración española, por lo que parece que Beats está ya en esa fase de influencia en redes, para ir preparando su presentación o lanzamiento oficial. Este, por lo que hemos visto, debería producirse pronto, porque es evidente que estos auriculares ya están listos para ser comercializados y son totalmente funcionales.

No está claro que sean unos Beats Studio Pro, que son el modelo más avanzado de la gama, pero no sería nada extraño. Hace unas semanas se dejaron ver en una certificación unos auriculares de estas características, y que desde luego parece podían ajustarse a esta descripción de auriculares, de diadema de alta gama. No obstante, también los plazos juegan a favor de este lanzamiento.

Y es que los Beats Studio Pro se lanzaron en agosto de 2023, por lo que ya hace casi tres años que no hemos conocido una nueva generación de estos auriculares, y es evidente que ya es momento de hacerlo. Un gran lanzamiento, que no sabemos si competirá directamente con los AirPods Pro Max 2, o, como sugieren algunas teorías a su alrededor, estos auriculares podrían pertenecer a una nueva gama superior, y ser aún más premium, moviéndose en el rango de los AirPods de diadema, con un precio más cercano a los 600 o 700 euros, veremos qué ocurre finalmente.