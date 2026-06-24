El diseño del Samsung Galaxy Watch Ultra 2 al descubierto

Samsung prepara una importante renovación de su catálogo de relojes inteligentes para este verano, y uno de los modelos más esperados acaba de aparecer con todo lujo de detalles. Sí, ya conocemos el diseño del Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

O esto es lo que se desprende de la última información del conocido filtrador Evan Blass, quién vuelve a la carga publicando varias imágenes de prensa del Samsung Galaxy Watch Ultra 2, dejando al descubierto el diseño que tendría el próximo reloj prémium de la compañía coreana.

Así será el Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Las imágenes compartidas por Evan Blass, también conocido en redes sociales como @evleaks, muestran el dispositivo en un acabado Titanium Gray. A primera vista, Samsung parece haber apostado por un diseño continuista, ya que conserva algunos de los principales rasgos de identidad del primer Galaxy Watch Ultra.

Pero sí que vemos algunas sorpresas. Para empezar, el Samsung Galaxy Watch Ultra 2 volvería a contar con una pantalla circular integrada dentro de una caja con forma cuadrada y esquinas redondeadas. Aunque sí vemos novedades alrededor de la pantalla. El bisel presenta ahora marcas correspondientes a las horas, numeradas del 1 al 12. Un detalle que ya marca la diferencia con el Samsung Galaxy Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 | Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Por otro lado, las imágenes filtradas por Evan Blass también permiten observar la nueva correa de silicona. Samsung parece haber eliminado el patrón de relieves utilizado en el modelo original, apostando por una superficie mucho más sencilla.

A pesar de esta modificación, el sistema de doble hebilla se mantiene. Además, la correa también parece conservar un grosor considerable, algo lógico teniendo en cuenta las dimensiones y el peso que suelen tener los relojes de la gama Ultra. En el lateral del dispositivo se pueden ver los botones físicos, incluido el característico botón central que Samsung utiliza para acceder rápidamente a determinadas funciones deportivas. En el lado contrario aparecen dos aberturas destinadas al altavoz.

La parte trasera deja visibles los diferentes sensores relacionados con la salud y la actividad física. Aunque las imágenes no confirman nuevas funciones, es previsible que Samsung vuelva a apostar por la medición de la frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre, el sueño y otros parámetros habituales en sus relojes más avanzados.

Siguiendo con todo lo que sabemos, las inscripciones visibles en la zona posterior del reloj permiten conocer algunas de sus características. El Samsung Galaxy Watch Ultra 2 tendría una caja de 47 milímetros, y también contaría con conectividad LTE y GPS.

Por último, la pantalla del Samsung Galaxy Watch Ultra 2 estaría protegida mediante cristal de zafiro, un material conocido por su resistencia frente a arañazos y golpes. También se mantendría la resistencia al agua de 10 ATM, similar a la ofrecida por la primera generación.

El Samsung Galaxy Watch Ultra 2 podría darse a conocer durante el mes de julio de 2026. La compañía aprovecharía su próximo gran evento para presentarlo junto al Galaxy Watch 9 y sus nuevos móviles plegables, entre los que estarían los Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra. Por lo que toca tener un poco de paciencia hasta que confirmen la fecha de presentación.