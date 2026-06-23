LAS MEJORES OFERTAS DE AMAZON, NO TE LAS PUEDES PERDER
Prime Day 2026: mejores ofertas en Amazon Echo, Kindle y Fire TV
Estos son algunos de los productos de Amazon con mayor descuento, que no puedes dejar pasar.
Publicidad
Como cada año, el mes de junio es sinónimo de Prime Day. Hoy da comienzo la campaña con los precios con mayores descuentos, que no te puedes perder. Donde Amazon ha puesto a la venta algunos de sus productos con los mayores descuentos.
Mejores dispositivos de oferta en Amazon por el Prime Day 2026
Uno de los momentos más esperados del año en que podemos aprovechar para renovar nuestros dispositivos, para cambiar de Ereader o transformar nuestro televisor en un centro de entretenimiento, estos son los dispositivos que no te puedes perder.
Dispositivos Echo
- Amazon Echo Show 11 (última generación): Pantalla Full HD de 11", colores brillantes, mayor espacio de interfaz, audio espacial y Acceso Anticipado a Alexa+. Precio actual: 154,99 € | Precio anterior: 239,99 € | Descuento: -35%
- Echo Dot (Última generación): Altavoz inteligente wifi y Bluetooth con sonido más potente y de mayor amplitud, incluye Acceso Anticipado a Alexa+. Precio actual: 29,99 € | Precio anterior: 64,99 € | Descuento: -54%
- Echo Show 5 (Última generación): Pantalla táctil inteligente diseñada para controlar tus dispositivos de hogar digital y más, con Acceso Anticipado a Alexa+. Precio actual: 54,99 € | Precio anterior: 109,99 € | Descuento: -50%
- Amazon Echo Dot Max (última generación): Altavoz compacto con sonido envolvente y controlador de hogar digital integrado, con Acceso Anticipado a Alexa+. Precio actual: 64,99 € | Precio anterior: 109,99 € | Descuento: -41%
- Amazon Echo Spot (última generación): Despertador inteligente con sonido de calidad para la mesita de noche, con Acceso Anticipado a Alexa+. Precio actual: 49,99 € | Precio anterior: 94,99 € | Descuento: -47%
Dispositivos Kindle
- Amazon Kindle Paperwhite (última generación): Lector rápido con pantalla sin reflejos, 16 GB de capacidad, semanas de batería y sin publicidad. Precio actual: 139,99 € | Precio anterior: 179,99 € | Descuento: -22%
- Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (última generación): Versión de 32 GB con luz frontal autorregulable, carga inalámbrica y semanas de batería. Precio actual: 144,99 € | Precio anterior: 199,99 € | Descuento: -28%
- Amazon Kindle Scribe (32 GB): Dispositivo con pantalla rediseñada con bordes uniformes que permite escribir a mano sobre libros y documentos, incluye lápiz prémium. Precio actual: 269,99 € | Precio anterior: 449,99 € | Descuento: -40%
Dispositivos Fire TV
- Amazon Fire TV Stick 4K Select (última generación): Dispositivo para reproducir contenido 4K en streaming y encontrar series más rápido con Alexa+. Precio actual: 23,99 € | Precio anterior: 54,99 € | Descuento: -56%
- Amazon Fire TV Stick HD: Dispositivo de reproducción en streaming HD fluida con TV en directo gratuita, mando por voz Alexa y controles de Hogar digital. Precio actual: 21,99 € | Precio anterior: 44,99 € | Descuento: -51%
- Amazon Fire TV Stick 4K Max (Última generación): El dispositivo de streaming más potente, compatible con Wi-Fi 6E, fondo ambiental y búsqueda rápida con Alexa+. Precio actual: 44,99 € | Precio anterior: 79,99 € | Descuento: -44%
Además de mínimos históricos con rebajas de hasta el 56%, este año tenemos una excusa más para hacernos con sus productos. La llegada del Acceso Anticipado a Alexa+, es otro de los motivos por los que no podemos dejar pasar, antes de que se agote el stock.
Publicidad