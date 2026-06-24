Estos son todos los móviles Xiaomi, POCO y Redmi que recibirán HyperOS 4

HyperOS 4 será la próxima gran actualización del sistema operativo de Xiaomi y, salvo cambios en los planes de la compañía, llegará muy pronto. Aunque el fabricante todavía no ha presentado oficialmente todas sus novedades ni ha confirmado la lista definitiva de dispositivos compatibles, las filtraciones y las políticas de soporte permiten anticipar qué móviles Xiaomi, Redmi y POCO deberían recibir la actualización.

Qué novedades traerá HyperOS 4

Y sabemos que HyperOS 4 llega con sorpresas. Por ejemplo, Xiaomi apostaría por un proyecto conocido como Zero Legacy, cuyo objetivo sería eliminar componentes antiguos y herramientas de desarrollo obsoletas.

Pantalla de inicio en HyperOS 3 | Xiaomi

La actualización también traería cambios visibles en la interfaz, como nuevos iconos, transparencias, superposiciones brillantes y un diseño inspirado en el cristal líquido. A esto habría que sumarle Hyper Island, una zona dinámica situada en la parte superior de la pantalla para mostrar notificaciones y actividades en tiempo real.

Por ahora, todo apunta a que HyperOS 4 se presentará inicialmente en China durante los meses de julio o agosto de 2026. El despliegue internacional podría comenzar alrededor de septiembre, aunque la actualización se distribuirá de forma progresiva y no llegará al mismo tiempo a todos los modelos ni regiones. Así que tocará tener paciencia

Móviles Xiaomi que recibirán HyperOS 4

Los móviles de la familia principal de Xiaomi serán los primeros candidatos a estrenar HyperOS 4. Y estos modelos deberían recibir la actualización.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi MIX Flip

En principio, los modelos más nuevos deberían recibir todas las funciones de HyperOS 4, mientras que algunas características podrían estar limitadas en los dispositivos más antiguos debido a sus requisitos de hardware.

Móviles POCO que recibirán HyperOS 4

POCO también tendrá una presencia importante en el calendario de actualizaciones, como verás más adelante.

POCO F8 Ultra

POCO F8 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro

POCO X7 Pro

POCO X7

POCO X6 Pro

POCO M8 Pro

POCO M8

POCO M7 Pro

POCO M7

POCO C85

POCO C81

POCO C71

Los POCO F8, F7 y X8 deberían encontrarse entre los primeros móviles de la submarca en actualizarse. Los modelos más asequibles, como los pertenecientes a la familia POCO C, probablemente tendrán que esperar algunos meses más.

Móviles Redmi que recibirán HyperOS 4

Por último, si tienes uno de estos teléfonos Redmi, podrás disfrutar de HyperOS 4 en los próximos meses.