UN LANZAMIENTO INMINENTE
Estos son todos los móviles Xiaomi, POCO y Redmi que recibirán HyperOS 4
Listado con todos los móviles Xiaomi, POCO y Redmi que recibirán HyperOS 4. ¿Está el tuyo entre los elegidos?
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HyperOS 4 será la próxima gran actualización del sistema operativo de Xiaomi y, salvo cambios en los planes de la compañía, llegará muy pronto. Aunque el fabricante todavía no ha presentado oficialmente todas sus novedades ni ha confirmado la lista definitiva de dispositivos compatibles, las filtraciones y las políticas de soporte permiten anticipar qué móviles Xiaomi, Redmi y POCO deberían recibir la actualización.
Qué novedades traerá HyperOS 4
Y sabemos que HyperOS 4 llega con sorpresas. Por ejemplo, Xiaomi apostaría por un proyecto conocido como Zero Legacy, cuyo objetivo sería eliminar componentes antiguos y herramientas de desarrollo obsoletas.
La actualización también traería cambios visibles en la interfaz, como nuevos iconos, transparencias, superposiciones brillantes y un diseño inspirado en el cristal líquido. A esto habría que sumarle Hyper Island, una zona dinámica situada en la parte superior de la pantalla para mostrar notificaciones y actividades en tiempo real.
Por ahora, todo apunta a que HyperOS 4 se presentará inicialmente en China durante los meses de julio o agosto de 2026. El despliegue internacional podría comenzar alrededor de septiembre, aunque la actualización se distribuirá de forma progresiva y no llegará al mismo tiempo a todos los modelos ni regiones. Así que tocará tener paciencia
Móviles Xiaomi que recibirán HyperOS 4
Los móviles de la familia principal de Xiaomi serán los primeros candidatos a estrenar HyperOS 4. Y estos modelos deberían recibir la actualización.
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi MIX Flip
En principio, los modelos más nuevos deberían recibir todas las funciones de HyperOS 4, mientras que algunas características podrían estar limitadas en los dispositivos más antiguos debido a sus requisitos de hardware.
Móviles POCO que recibirán HyperOS 4
POCO también tendrá una presencia importante en el calendario de actualizaciones, como verás más adelante.
POCO F8 Ultra
POCO F8 Pro
POCO F7 Ultra
POCO F7 Pro
POCO F7
POCO F6 Pro
POCO F6
POCO X8 Pro Max
POCO X8 Pro
POCO X7 Pro
POCO X7
POCO X6 Pro
POCO M8 Pro
POCO M8
POCO M7 Pro
POCO M7
POCO C85
POCO C81
POCO C71
Los POCO F8, F7 y X8 deberían encontrarse entre los primeros móviles de la submarca en actualizarse. Los modelos más asequibles, como los pertenecientes a la familia POCO C, probablemente tendrán que esperar algunos meses más.
Móviles Redmi que recibirán HyperOS 4
Por último, si tienes uno de estos teléfonos Redmi, podrás disfrutar de HyperOS 4 en los próximos meses.
Redmi Note 15 Pro+ 5G
Redmi Note 15 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 5G
Redmi Note 15
Redmi Note 14 Pro+ 5G
Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 14 5G
Redmi Note 14
Redmi 15 5G
Redmi 15
Redmi 15C
Redmi A7 Pro
Redmi A5
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