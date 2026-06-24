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Estos son todos los móviles Xiaomi, POCO y Redmi que recibirán HyperOS 4

Listado con todos los móviles Xiaomi, POCO y Redmi que recibirán HyperOS 4. ¿Está el tuyo entre los elegidos?

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El nuevo Xiaomi 17T Pro Xiaomi

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Alfonso de Frutos
Publicado:

HyperOS 4 será la próxima gran actualización del sistema operativo de Xiaomi y, salvo cambios en los planes de la compañía, llegará muy pronto. Aunque el fabricante todavía no ha presentado oficialmente todas sus novedades ni ha confirmado la lista definitiva de dispositivos compatibles, las filtraciones y las políticas de soporte permiten anticipar qué móviles Xiaomi, Redmi y POCO deberían recibir la actualización.

Qué novedades traerá HyperOS 4

Y sabemos que HyperOS 4 llega con sorpresas. Por ejemplo, Xiaomi apostaría por un proyecto conocido como Zero Legacy, cuyo objetivo sería eliminar componentes antiguos y herramientas de desarrollo obsoletas.

Pantalla de inicio en HyperOS 3
Pantalla de inicio en HyperOS 3 | Xiaomi

La actualización también traería cambios visibles en la interfaz, como nuevos iconos, transparencias, superposiciones brillantes y un diseño inspirado en el cristal líquido. A esto habría que sumarle Hyper Island, una zona dinámica situada en la parte superior de la pantalla para mostrar notificaciones y actividades en tiempo real.

Por ahora, todo apunta a que HyperOS 4 se presentará inicialmente en China durante los meses de julio o agosto de 2026. El despliegue internacional podría comenzar alrededor de septiembre, aunque la actualización se distribuirá de forma progresiva y no llegará al mismo tiempo a todos los modelos ni regiones. Así que tocará tener paciencia

Móviles Xiaomi que recibirán HyperOS 4

Los móviles de la familia principal de Xiaomi serán los primeros candidatos a estrenar HyperOS 4. Y estos modelos deberían recibir la actualización.

  • Xiaomi 17T Pro

  • Xiaomi 17T

  • Xiaomi 17 Ultra

  • Xiaomi 17

  • Xiaomi 15 Ultra

  • Xiaomi 15

  • Xiaomi 15T Pro

  • Xiaomi 15T

  • Xiaomi 14 Ultra

  • Xiaomi 14

  • Xiaomi 14T Pro

  • Xiaomi 14T

  • Xiaomi 13 Ultra

  • Xiaomi 13

  • Xiaomi 13T Pro

  • Xiaomi 13T

  • Xiaomi MIX Flip

En principio, los modelos más nuevos deberían recibir todas las funciones de HyperOS 4, mientras que algunas características podrían estar limitadas en los dispositivos más antiguos debido a sus requisitos de hardware.

Móviles POCO que recibirán HyperOS 4

POCO también tendrá una presencia importante en el calendario de actualizaciones, como verás más adelante.

  • POCO F8 Ultra

  • POCO F8 Pro

  • POCO F7 Ultra

  • POCO F7 Pro

  • POCO F7

  • POCO F6 Pro

  • POCO F6

  • POCO X8 Pro Max

  • POCO X8 Pro

  • POCO X7 Pro

  • POCO X7

  • POCO X6 Pro

  • POCO M8 Pro

  • POCO M8

  • POCO M7 Pro

  • POCO M7

  • POCO C85

  • POCO C81

  • POCO C71

Los POCO F8, F7 y X8 deberían encontrarse entre los primeros móviles de la submarca en actualizarse. Los modelos más asequibles, como los pertenecientes a la familia POCO C, probablemente tendrán que esperar algunos meses más.

Móviles Redmi que recibirán HyperOS 4

Por último, si tienes uno de estos teléfonos Redmi, podrás disfrutar de HyperOS 4 en los próximos meses.

  • Redmi Note 15 Pro+ 5G

  • Redmi Note 15 Pro 5G

  • Redmi Note 15 Pro

  • Redmi Note 15 5G

  • Redmi Note 15

  • Redmi Note 14 Pro+ 5G

  • Redmi Note 14 Pro 5G

  • Redmi Note 14 Pro

  • Redmi Note 14 5G

  • Redmi Note 14

  • Redmi 15 5G

  • Redmi 15

  • Redmi 15C

  • Redmi A7 Pro

  • Redmi A5

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