Los científicos calculan cuándo llegará el final de la Tierra tal y como la conocemos

La Tierra está destinada a perder sus plantas. Al menos así lo plantea un nuevo estudio que intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Cuándo desaparecerá la última hoja del planeta? La respuesta es más tarde de lo esperado. Te contamos los detalles

La investigación, publicada en JGR Atmospheres, analiza cómo evolucionarán las condiciones del planeta durante los próximos miles de millones de años.

Según sus modelos, la vegetación podría resistir mucho más tiempo del que se pensaba: hasta unos 1.900 millones de años, aunque con importantes cambios por el camino.

El principal enemigo sería el propio Sol. Con el paso del tiempo, nuestra estrella aumentará lentamente su brillo, haciendo que la Tierra reciba cada vez más energía y elevando la temperatura de la superficie.

En uno de los escenarios estudiados, el planeta podría aumentar más de 20 grados de temperatura durante los próximos 1.500 millones de años. Después, el calentamiento se aceleraría y las condiciones acabarían siendo incompatibles incluso para las plantas más resistentes.

Pero el estudio también apunta al dióxido de carbono como factor clave. Y es que las plantas necesitan CO₂ para realizar la fotosíntesis, y si los procesos naturales del planeta reducen demasiado sus niveles, la vegetación empezaría a quedarse sin uno de sus recursos básicos.

En el escenario más extremo, el CO₂ podría caer hasta niveles en los que muchas especies vegetales ya no podrían sobrevivir.

La desaparición de las plantas no ocurriría de golpe. Primero desaparecerían las especies más vulnerables, después los ecosistemas más complejos y finalmente solo quedarían formas de vida capaces de resistir en ambientes extremos.

Además, el estudio calcula que los océanos podrían comenzar a evaporarse dentro de unos 1.500 millones de años, aunque algunos microorganismos podrían mantenerse durante más tiempo bajo tierra.

Así pues, la Tierra poco a poco perdería su color verde hasta convertirse en un mundo completamente diferente.