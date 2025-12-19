Este marco de fotos de tinta electrónica a color es magnético y se carga una vez al año

La tinta electrónica está encontrando cada vez más lugares donde mostrar sus bondades como tecnología eficiente para visualizar todo tipo de contenidos, no solo libros o revistas. Las hemos visto ya en dispositivos Android con formatos tanto de tableta como de smartphone, y también cada vez más en marcos de fotos, desde algunos con tamaños considerables, a otros como los que nos ocupan ahora, que ofrecen una manera muy diferente de disfrutar de nuestras fotos, sobre todo de manera más práctica. En esta ocasión nos fijamos en PICPAK, una mini pantalla de tinta electrónica que hace las veces de álbum de fotos.

Un marco compacto y muy eficiente

Este tipo de marcos de fotos se suelen caracterizar por tener un consumo de energía muy bajo. Por eso la autonomía que promete es sencillamente brutal. Al utilizar tinta electrónica, la imagen permanece estática sin gastar batería, solo consume energía en el momento exacto en que decidimos cambiar de foto. Como era de esperar, el proceso segestiona desde una aplicación en el móvil, permitiéndonos enviar nuestras fotos favoritas o incluso feeds de contenido, como el tiempo o frases motivadoras, directamente mediante una conexión Bluetooth o Wi-Fi.

Es tan pequeño que puedes llevarlo como un llavero o tenerlo sobre la mesa de la oficina como un objeto de decoración minimalista. Los creadores de este Picpak han incluido funciones sociales para que puedas compartir álbumes con amigos o familiares, de modo que una foto nueva pueda aparecer por sorpresa en el Picpak de tu pareja, por ejemplo. Y tiene esta forma por una buena razón: maximizar la portabilidad sin renunciar a una visibilidad clara bajo cualquier condición de luz, incluso si lo tenemos funcionando a pleno sol.

Cuenta con imanes en su parte trasera, por ejemplo, para tenerlo a mano en la puerta del frigorífico, aunque también presume de una pequeña peana que permite colocarlo como un marco de fotos tradicional. Es extremadamente delgado, solo mide 6mm de perfil. y tiene una gran capacidad de almacenamiento, ya que en su memoria puede guardar hasta 500 fotos, por lo que en un solo marco vamos a poder disfrutar de muchas horas de recuerdos.

El proyecto ya es una realidad en Kickstarter, donde ha superado con creces su meta de financiación inicial. Sin duda, el interés por este tipo de dispositivos está en auge. Actualmente, se puede conseguir en preventa por un precio que ronda los 90 o 100 euros dependiendo del pack elegido, una cifra razonable para un gadget con esta tecnología de pantalla.