Apple sigue sin encontrar la solución a los problemas de ruido de los AirPods Pro 3, ¿qué está pasando?

Los californianos lanzaron el pasado mes de septiembre sus nuevos auriculares de alta gama al mercado, los AirPods Pro 3. Y quienes han apostado por ellos se han encontrado con una desagradable sorpresa, ya que están experimentando extraños ruidos en estos mientras se utiliza la cancelación de ruido. Unos problemas que de momento parece que Apple no ha podido solventar, y que siguen inquietando a quienes se han comprado estos populares auriculares, que precisamente no son baratos.

¿Cuál es el problema?

Ahora que estamos a las puertas de las Navidades es importante saber qué podríamos encontrarnos si nos compramos o regalamos uno de estos AirPods. Y en este caso los problemas se manifiestan cuando la cancelación activa de ruido está activada, y no se están reproduciendo sonido alguno, como pueda ser música o un streaming de cualquier tipo. Cuando deberíamos estar escuchando solo un imponente silencio, lo que se encuentran nuestros oídos son extraños ruidos.

Los usuarios que han experimentado estos problemas apuntan a que el sonido es similar al que hace la estática, o en algunos casos como unos crujidos. Otros también han advertido sonidos agudos más parecidos a silbidos. Como podéis comprobar, se topan con diferentes sonidos que desde luego no deberían de estar ahí.

¿Qué pasa ahora?

Pues bien, a día de hoy, como leemos en diferentes foros y en redes, los problemas siguen sin solucionarse, después de que hayan pasado ya prácticamente tres meses desde que se pusieron a la venta. Estos problemas han estado ahí desde el principio. Y a pesar de que Apple ha lanzado ya varios firmware, tanto en noviembre como en diciembre, parece que los problemas siguen ahí y no se han resuelto.

Pero hay más, porque muchos usuarios han notado también que existen otros problemas no resueltos, como cierto lag al ver vídeos, que no se sincronizan bien con el sonido de los AirPods, y también de latencia en general en diversas situaciones. Problemas que desde luego no deberían ser habituales en unos auriculares como estos, que se suponen, son de lo mejor del mercado.

Como leemos en MacRumors, incluso algunos usuarios de estos usuarios han recibido otros de reposición por parte de Apple, y se han encontrado con el mismo problema, por lo que parece algo bastante generalizado y preocupante a la vez. Lo peor de todo es que Apple no haya dicho nada al respecto en tres meses, eso podrían suponer malas noticias, y tratarse de un problema que quizás no pueda resolverse con software, sino con un hardware nuevo, y eso ya serían palabras mayores.

Curiosamente, muchos usuarios también se quejan de que estos problemas vienen directamente de la primera generación de los auriculares, que ya por lo visto ofrecían estos mismos problemas, y lo peor, que tampoco encontraron solución. Sea como fuere, parece que Apple no da con la tecla en sus auriculares para que la cancelación de ruido sea todo lo silenciosa que debería ser, veremos a qué se debe, pero de momento no hay noticias de la firma de Tim Cook.