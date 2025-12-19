Cómo enviar tus recetas navideñas a la Thermomix desde tu smartphone

Son muchos los dispositivos que nos ayudan a que nuestra vida sea un poco muy fácil, ya sea en nuestra vida laboral o en la doméstica. La automatización de tareas y la integración de tecnologías como el Wifi, han sido vitales en este sentido. A continuación, te contamos cómo preparar tus recetas navideñas preferidas con la ayuda de Thermomix.

Prepara tus recetas navideñas también con la Thermomix

Para los amantes de la cocina, contar con la ayuda extra puede ser la diferencia entre pasar horas y horas y hora picando, batiendo o amasando. Un trabajo con el que nos puede ayudar y mucho tener un robot de cocina, tan completo como la nueva versión la TM7, la cual incluye una amplia selección de nuevas funciones, aunque cabe destacar la integración total con el sistema Cokidoo, con el cual tenemos acceso a más de 100.000 recetar guiadas y adaptadas para su elaboración en este dispositivo.

Enviando recetas a Thermomix | TecnoXplora

Uno de los gadgets de cocina más populares entre los usuarios es la conocida Termomix, un robot de cocina inteligente y multifuncional. La cual no solo nos facilita el trabajo con funciones como picar o amasar, va más allá y nos permite también cocinar al vapor, saltear o cocinar, así hasta un total de 20 nacionalidades distintas, con las cuales elaborar todos los platos que vamos a servir estas Navidades.

Además del amplio recetario al que podemos acceder nos solo a través de su pantalla táctil de 10 pulgadas, también podemos hacerlos desde nuestro móvil, añadiendo nuestras recetas y enviándolas al robot para su elaboración. Una de las grandes ventajas que presenta es la posibilidad de editar las recetas para darles nuestro toque personal o incluso añadir nuestras propias elaboraciones. Lo cual nos ayuda a la preparación de los platos. Para ello, desde la app de Thermomix, es tan sencillo buscar una receta similar y editarla para adecuar no sólo las cantidades, sino también los ingredientes a nuestro gusto.

Una vez que tenemos la receta, a nuestro gusto, es tan sencillo como pulsar el botón “enviar a TM7”. Algo que podremos hacer siempre y cuando el robot permanezca encendido y conectado por Wifi. Otra alternativa es guardar la receta en nuestros favoritos para que cuando la encendamos tengamos acceso a esta a través de este apartado.

Ya solo nos queda buscar la receta y abrirla, para comenzar a seguir los pasos que nos marca a través de la pantalla. Un robot de cocina recomendado no solo para cocineros expertos, también para principiantes, puesto que nos solo nos indica las cantidades y los ingredientes que debemos añadir, sino que además es capaz de pesar. Así como preparar listas de la compra para estar siempre preparados a la hora de cocinar y que no nos falte ningún ingrediente. Algo que convierte al robot en un gran aliado con el que reducir al máximo el estrés de las citas navideñas, ahorrando el máximo tiempo posible para compartirlo con la familia.