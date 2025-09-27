Cámaras de exterior que no necesitas recargar incluso en invierno

La seguridad del hogar es algo que preocupa a muchos usuarios. Gracias a la conectividad Wifi podemos ver desde cualquier lugar lo que sucede en nuestra casa mientras estamos. Del mismo modo que podemos ver que sucede alrededor, aunque no dispongamos de un lugar donde enchufar nuestras cámaras. Algo que ya no es necesario, si instalamos cámaras autosuficientes que cuentan con paneles solares para proporcionarles electricidad. A continuación, te recomendamos algunos modelos que se autorrecargan incluso en invierno.

Cámara de vigilancia con soporte solar

Colocar una cámara de vigilancia en un lugar remoto, en el que no tenemos cerca un enchufe e incluso no disponemos de suministro eléctrico, es posible, esto es gracias al uso de unos pequeños paneles solares los cuales nos proporcionan energía y autonomía para alimentar el sistema de vigilancia incluso de noche. No tener un enchufe cerca, ya no es un problema para instalar una cámara de vigilancia. Gracias a los paneles solares que algunos modelos incluyen para alimentar sus baterías. Ya sea integrado en las mismas cámaras o de forma adicional, estos proporcionan la suficiente energía para mantenerlas en funcionamiento 24/7 aunque esté nublado, llueva e incluso en invierno, en el que las horas e intensidad de la luz solar es inferior que en el verano. Estos son algunos ejemplos.

Xiaomi Lote Outdoor Camera BW500 | Xiaomi

Una muy buena opción es la Xiaomi Lote Outdoor Camera BW500, con resolución de 2,5 K, cuenta con detección de movimiento, visión nocturna, carga de alta potencia de 5W y ángulo de visión de 136 grados. Gracias a su panel solar de silicio monocristalino de alta eficiencia y la protección IP67, pueden estar al aire libre. Cuenta con infrarrojos, LED e iluminación inteligente. Con una batería recargable de 1000 mAh, proporciona una autonomía de hasta 180 días en grabación continua sin interrupciones. Su precio es de89,98 euros.

EZVIZ 4MP | EZVIZ

Ezviz nos ofrece la SoloCam S340, una cámara de vigilancia exterior sin cables, con tecnología AOV, lo que la permite capturar videos de forma continuada durante largo tiempo. Con una batería con capacidad de 5200 mAh y carga solar a través de un panel solar, lo que le permite funcionar durante las 24 horas. Cuenta con visión 360 grados, lo que permite una amplia área de vigilancia. Visión nocturna a color y audio bidireccional, además permite grabar un mensaje de bienvenida personalizado. Cuenta con seguimiento automático y detección de forma humana. Su precio es de 99,99 euros.

Tapo C660 Kit | Tapo

La Tapo C66 Kit, cuenta resolución 4K, Zoom digital de 18X y visión nocturna en color Starlight de 8 Mp, lo que nos proporciona imágenes nítidas gracias a sus focos integrados. Con una inclinación de 90 grados y un giro de 360 grados con seguimiento automático mediante IA. Cuenta con panel solar A201 y batería recargable de 10.000 mAh. Con almacenamiento interno, además es compatible con tarjeta micro SD de 512 GB. Su precio es de 139,99 euros

eufy Security SoloCam S340 | eufy

Otra muy buena opción, es la SoloCam S340 3K de Eufy, la cuarta con conectividad Wifi y resolución 3K y zoom de 8x la que permite identificar de forma precisa objetos y rostros a 15 m. Cuenta con doble perspectiva e imagen dual, cuenta con panel solar extraíble con el que mantenerla activa 24 horas sin necesidad de cables. Sin ángulos muertos gracias a su sistema de vigilancia 360 grados. Su precio es de 149,99 euros.