Los nuevos Dell Pro Plus Earbuds da lo mejor en tus reuniones de Teams y Zoom

En el entorno laboral, sobre todo desde la pandemia, se ha digitalizado para reducir el número de reuniones físicas. Lo que ha disparado el uso de auriculares en entornos laborales. Los tradicionales auriculares de oficina se están quedando obsoletos poco a poco, en favor de otros modelos más cómodos de utilizar y con funciones diseñadas para sacarle más partido a las aplicaciones de trabajo en equipo más populares. Es el caso de estos nuevos Dell Pro Plus Earbuds, que nos ofrecen todo lo necesario para ser más productivos en un formato intraural, de hecho son los primeros de la marca de este tipo.

Ficha técnica de los Dell Pro Plus Earbuds

Sin duda la mayor novedad es que se trata de los primeros auriculares de Dell de este formato intraural, por lo que su diseño es similar al de unos AirPods, contando con su propio estuche, que permite recargar los auriculares automáticamente mientras no los estamos utilizando. Pero sin duda una de las razones de peso para hacerse con ellos en un entorno laboral la encontramos con su compatibilidad para Microsoft Teams y Zoom.

Dell Pro Plus Earbuds 2 | Dell

Por tanto, con ellos podemos esperar la máxima compatibilidad con estas dos potentes herramientas de reuniones virtuales. De esta forma nos garantizamos que con ellos, incluso en los entornos más ruidosos, vamos a escuchar nítidamente a las personas con las que estamos reunidos. Y es que cuentan con un filtrado avanzado de ruido, optimización de la voz comodidad durante toda la jornada laboral.

Dell Pro Plus Earbuds 2 | Dell

Estos auriculares además son resistentes, con certificación IP54 frente al agua y el polvo, por tanto, podemos usarlos tanto con lluvia como en entornos donde haya mucho polvo. Pero además, estos auriculares ofrecen una calidad de sonido extra, superior a la de sus competidores y de otros auriculares de trabajo de la marca. Y es que cuentan con una serie de características que garantizan el mejor sonido y prestaciones.

Como el micrófono con cancelación de ruido que se basa además en inteligencia artificial. Estos se alimentan de una red neuronal que se ha entrenado con más de 500 millones de muestras de ruido, lo que le permite una cancelación efectiva en entornos con muchas personas trabajando y donde el ruido suele ser molesto para cualquier comunicación. El modo transparencia permite escuchar a otras personas que nos hablen en un momento dado, sin dejar de lado el sonido limpio de la reunión en la que nos encontremos.

Estos auriculares ofrecen además controles táctiles, con unos gestos intuitivos, que permite movernos entre los diferentes modos de cancelación de ruido, así como activar el modo transparencia, ajustar el volumen, o controlar la reproducción de las canciones. Desde la app de Dell Audio se puede personalizar el ecualizador para darle el toque que más nos guste a la tonalidad de sonido.

Estos cuentan con conectividad Bluetooth 5.3, y una característica clave es que con el emparejamiento multi host se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Sin duda unos auriculares que brindan al entorno de trabajo una nueva manera de comunicarse, más similar a como lo hacemos con los auriculares Bluetooth más comunes.