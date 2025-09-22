PRIMERO EN CHINA
Xiaomi detalla cuándo van a recibir HyperOS 3.0 sus móviles, tabletas y Smart TV
Con su despliegue en China, nos podemos hacer una idea de cuándo llegará esta versión de HyperOS a nuestros dispositivos Xiaomi en Europa.
El lanzamiento de los Xiaomi 17 está a la vuelta de la esquina, se producirá esta misma semana, y con ella, llegará la nueva actualización de su capa de personalización, HyperOS 3.0. Los chinos han detallado ahora cuándo van a recibir esta actualización los nuevos teléfonos y tabletas de la marca, que como es habitual, irán recibiendo la nueva versión con base en su antigüedad, primero los modelos más recientes.
¿Cuándo estrenan HyperOS los dispositivos de Xiaomi?
Pues bien, lo primero que hay que decir es que la lista desvelada por Xiaomi ahora se refiere a los dispositivos de la marca en China y para los usuarios chinos. Pero esto nos da una idea también de cuándo van a llegar a los dispositivos de la marca en occidente. Y es que estos suelen hacerlo con un cierto retraso, de alrededor de un par de meses, por lo que nos podemos plantear cuándo será posible recibir las nuevas versiones en nuestros móviles y tabletas basándose en estos datos facilitados por Xiaomi. Este es el plan de despliegue de la versión estable por parte de Xiaomi.
15 de octubre de 2025
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
31 de octubre de 2025
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Tablet 7 Ultra
- Xiaomi Tablet 7S Pro 12.5
- Xiaomi Tablet 7 Pro
- Xiaomi Tablet 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini serie LED
- Xiaomi TV S Mini LED serie 2025
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM Edición 15 Aniversario
- Xiaomi Watch S4 41mm
15 de noviembre de 2025
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
30 de noviembre de 2025
- Serie Redmi TV X 2025
- Redmi Display G Pro 27U
- Xiaomi Band 10
- Diciembre de 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Tablet 6 Pro
- Xiaomi Tablet 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Reloj Redmi 5
- eSIM Redmi Watch 5
- Xiaomi Band 9 Pro
- Xiaomi Band 9
- Enero de 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED
- Redmi TV MAX 2025
- Redmi Smart TV Serie A Pro
- Redmi Smart TV Serie A 2025
Por tanto, es de esperar que a comienzos de 2026, este mismo patrón de actualizaciones comience a desplegarse también en Europa, siempre a partir del lanzamiento de los Xiaomi 17 en nuestro continente y por supuesto en España.
