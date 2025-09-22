Xiaomi detalla cuándo van a recibir HyperOS 3.0 sus móviles, tabletas y Smart TV

El lanzamiento de los Xiaomi 17 está a la vuelta de la esquina, se producirá esta misma semana, y con ella, llegará la nueva actualización de su capa de personalización, HyperOS 3.0. Los chinos han detallado ahora cuándo van a recibir esta actualización los nuevos teléfonos y tabletas de la marca, que como es habitual, irán recibiendo la nueva versión con base en su antigüedad, primero los modelos más recientes.

¿Cuándo estrenan HyperOS los dispositivos de Xiaomi?

Pues bien, lo primero que hay que decir es que la lista desvelada por Xiaomi ahora se refiere a los dispositivos de la marca en China y para los usuarios chinos. Pero esto nos da una idea también de cuándo van a llegar a los dispositivos de la marca en occidente. Y es que estos suelen hacerlo con un cierto retraso, de alrededor de un par de meses, por lo que nos podemos plantear cuándo será posible recibir las nuevas versiones en nuestros móviles y tabletas basándose en estos datos facilitados por Xiaomi. Este es el plan de despliegue de la versión estable por parte de Xiaomi.

15 de octubre de 2025

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

31 de octubre de 2025

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Tablet 7 Ultra

Xiaomi Tablet 7S Pro 12.5

Xiaomi Tablet 7 Pro

Xiaomi Tablet 7

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025

Xiaomi TV S Pro Mini serie LED

Xiaomi TV S Mini LED serie 2025

Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 eSIM Edición 15 Aniversario

Xiaomi Watch S4 41mm

15 de noviembre de 2025

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Pad 2

30 de noviembre de 2025

Serie Redmi TV X 2025

Redmi Display G Pro 27U

Xiaomi Band 10

Diciembre de 2025

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Tablet 6 Pro

Xiaomi Tablet 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Reloj Redmi 5

eSIM Redmi Watch 5

Xiaomi Band 9 Pro

Xiaomi Band 9

Enero de 2026

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Xiaomi TV S Mini LED

Redmi TV MAX 2025

Redmi Smart TV Serie A Pro

Redmi Smart TV Serie A 2025

Por tanto, es de esperar que a comienzos de 2026, este mismo patrón de actualizaciones comience a desplegarse también en Europa, siempre a partir del lanzamiento de los Xiaomi 17 en nuestro continente y por supuesto en España.