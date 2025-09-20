Las mejores fundas para tu nuevo iPhone 17

El recién llegado iPhone 17 se ha convertido en el bien más preciado de sus usuarios, por lo que es importante protegerlo para que no sufra ningún daño. Además de las fundas protectoras, podemos optar por otros sistemas más innovadores para llevarlo siempre con nosotros con toda seguridad. A continuación, te damos algunas sugerencias de fundas y otros artículos.

Tu iPhone 17 siempre seguro

Los teléfonos móviles, para muchos usuarios, se han convertido en un dispositivo indispensable en sus vidas. Este los acompaña en todas las facetas de sus vidas, tanto en la personal como en la profesional, además de mantenernos en contacto, se ha convertido en una extensión de nuestra memoria, como agenda no solo de contactos, también en nuestro asistente personal, recordándonos nuestras citas y compromisos. Proporcionándonos entretenimiento, siendo nuestro banco y sistema de pago, e incluso para muchos la llave que abre la puerta de sus casas, entre miles de cosas más. Por lo que es necesario protegerlo y mantenerlo a salvo.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max con la nueva funda | Apple

Una de las formas más seguras es llevarlo siempre con nosotros, para lo que Apple nos propone la correa Cross body. La cual permite colgarnos el móvil como si de un bolso se tratara, de manera que siempre lo tenemos a mano y podemos llevarlos sin problema, evitando perderlo o que se nos caiga. Su principal particularidad y por la que destaca del resto de accesorios similares es su revolucionaria forma de ajuste. Usando el magnetismo permanece unida a algunas de las fundas que comercializa Apple. Una forma sencilla y elegante de transportar nuestro iPhone. Está disponible en un amplio surtido de colores y su precio es de 69 euros.

Funda para iPhone Tauri | Tauri

Si buscas fundas alternativas a las oficiales del fabricante con precios más asequibles, puedes optar por ejemplo por la funda Tauri, la cual incluye protector de vidrio templado con la que proteger su pantalla de 6,3 pulgadas. Una carcasa transparente que permite ver el diseño original del móvil que cuenta con la máxima protección. También está disponible en otros colores. Su precio es de 10,99 euros

Funda con cuerda GoodcAcy | GoodcAcy

Otra muy buena opción para proteger y llevar nuestro iPhone es la funda con correa Good cAcy. Esta es compatible con MagSafe. La funda permite proteger tanto los bordes como la pantalla, gracias a su estructura de amortiguación de golpes múltiples. La correa es ajustable y desmontable, además incluye un anillo magnético, lo que la hace compatible con el resto de accesorios magnéticos de Apple. Su precio es de 14,99 euros y está disponible en varios colores.

ESR funda para iPhone 17 Pro | ESR

Por último, la funda ESR, nos ofrece protección de grado militar, con soporte oculto integrado. Está disponible en varios colores y transparente. Cuenta con bloqueo magnético con imanes integrados de hasta 1500 g de fuerza, lo que permite un agarre seguro. Fabricada en una aleación de Zinc, es robusta y duradera. Aunque no cuenta con protector de lente de cámara integrado, su precio es de 19,99 euros.