Las cámaras GoPro Max 2 y GoPro Lit Hero se quedan sin secretos
La nueva cámara 360 de GoPro es capaz de grabar vídeos a resolución 4K, y el modelo Lit presume de un gran foco frontal.
GoPro tiene nuevas cámaras a la vista, y una vez más, en busca de mantener el cetro de los más avanzados cuando hablamos de cámaras para grabar nuestras aventuras más extremas. Dos cámaras que llegan con interesantes mejoras, incluso en sus sensores, que parecen más capaces que nunca de capturar nuestros momentos más salvajes con la mejor resolución posible, y con la máxima resistencia a los elementos y los imprevistos.
Así será la GoPro Max 2
Esta nueva cámara destacará sobre todo por su capacidad para grabar vídeos de alta resolución, ya que ahora será capaz de hacerlo con un 21% más de resolución, la que ofrece su nuevo sensor. Esta será capaz de hacer fotos y grabar vídeos de 360 grados con una resolución de 29 megapíxeles. Podrá grabar en 360 grados gracias a sus dos sensores, aunque ambos no tendrán a la misma resolución, al menos uno de ellos la ofrecerá de 12 megapíxeles.
Con estos mimbres podrá grabar vídeos de 360 grados en resolución 8K y hasta 30 fps. También podremos aumentar a 60 fps si reducimos la resolución hasta el 5,6K, que no está nada mal tampoco. En el caso de grabar en 4K, podemos disfrutar de hasta 100 fotogramas por segundo. Hay un modo mono, que básicamente usa un solo sensor, y que nos permite grabar a 4K con 60 fps. Contará con profundidad de color de 10 bits, también cuando grabamos en 360 grados, por lo que ofrecerá una calidad notable.
La batería de este modelo también mejora a su predecesora, ya que tiene una nueva con una capacidad de 1960 mAh, por lo que obviamente debería permitir contar con más horas o minutos de grabación. Se podrá sumergir hasta 5 metros, y contará con Wifi 6, Bluetooth 5.3 o GPS. El medio germano Winfuture la ha filtrado al completo, con un precio para el mercado europeo que podría ser de 579 euros.
Por otro lado, la GoPRo Lit Hero llegaría para renovar el interés en la GoPro Hero del pasado año. Este nuevo modelo está basado en ella, y nos ofrece un sensor de 12 megapíxeles que permite grabar vídeos 4K a 60fps. Su gran novedad respecto a otros modelos de su gama es el gran flash LED, o foco LED, que encontramos en la parte frontal de la cámara, junto a la lente.
Con él puede ofrecer una iluminación potente, que nos permitirá grabar en las condiciones lumínicas menos favorables. Estos contarán con diferentes ajustes de brillo e intensidad. Serán resistentes al agua hasta 5 metros de profundidad. Por último, su precio de venta sería de 249 euros. Unas nuevas cámaras de GoPro que se pondrían a la venta mañana mismo, justo después de su presentación
