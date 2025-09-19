Estos son los únicos lugares desde los que se verá el eclipse solar de este fin de semana

Los eclipses son uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares para ver. Este 2025, hay cuatro en total: dos lunares y dos solares. Y no, no todos han ocurrido ya: falta el último. Te contamos cuándo es y desde que lugares podrá verse.

Este próximo domingo 21 de septiembre (para despedir el verano), tendrá lugar un eclipse solar parcial. Esto ocurre cuando la Luna bloquea solo una parte del Sol, creando la apariencia de una mordedura o media luna en el Sol.

Eclipse solar parcial | Europa Press

El comienzo de este se producirá en el océano Pacífico alrededor de las 19:29 horas y finalizará a las 23:59 en la Antártida.

La mala noticia es que este evento astronómico no será visible desde ningún país de Europa. Según ha publicado Space.com, los mejores sitios para verlo serán las estaciones de investigación del sur de Nueva Zelanda y la Antártida, aunque también algunas islas del Pacífico, como Tonga, Fiyi, Islas Cook y Samoa.

Sin embargo, si por casualidad te encuentras en alguno de los lugares desde los que sí va a poder contemplarse, busca un lugar descampado sin edificios ni montañas, llega con antelación, comprueba el tiempo para asegurarte de que no va a haber nubes y utiliza unas gafas para verlo. El eclipse solar, a diferencia del lunar, sí necesita protección para los ojos.

Para el resto, habrá que esperar unos meses más para presenciar este tipo de fenómenos astronómicos. Pero la espera merecerá la pena: el 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. Y sí, en pleno día, todo el cielo se oscurecerá por unos minutos.