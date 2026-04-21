¿Buscas un ebook que regalar por el Día del Libro? Aquí tienes buenos candidatos

Una de las fechas señaladas en el calendario por los amantes de la literatura es el 23 de abril. El día en que celebramos el día del libro, aunque muchos siguen con la tradición de intercambiar un libro por una flor, lo que sí ha evolucionado es la forma de leer y compartir los libros. Uno de los regalos por el que poder optar para sorprender a los apasionados de la lectura es un libro electrónico.

El regalo perfecto para el Día del Libro

Aunque el papel sigue enamorando a muchos lectores, otros muchos han optado por darle una oportunidad a los libros electrónicos. Estos nos aportan comodidad y ligereza, son ideales para descansar la vista y relajarse alejados de las notificaciones al mismo tiempo que nos permiten llevar una biblioteca entera en el bolsillo. Por lo que regalar un ereader en un día tan especial, es regalar el acceso ilimitado a miles de historias.

Al igual que sucede con los usuarios no todos los libros electrónicos son iguales, por lo que antes de lanzarnos a comprarlo, debemos analizar cuidadosamente sus características y encontrar el que mejor encaja con la persona a la que se lo vamos a regalar. Para que encaje a la perfección con su nuevo dueño, ya sea el que busca sencillez y comodidad para leer en cualquier parte, hasta el más exigente para el cual es necesaria una pantalla o incluso disfrutar del color para no perder detalle de las portadas e incluso de los cómics.

SPC Dickens Light 2 | SPC

Comenzamos con el SPC Dickens Light Pro, un lector con pantalla de tinta electrónica que destacas por su tecnología Comfort Reading, gracias a sus ajustes podemos regular tanto el brillo como la temperatura de color de la pantalla, para adaptarse a cada momento del día. Cuenta con pantalla táctil de 6 pulgadas, memoria interna de 8 GB y batería de 1.500 mAh, lo que le otorga semanas de autonomía. Incluye, además, funda protectora con la que podremos usarlo tanto en horizontal como vertical. Su precio es de 119,90 euros.

Woxter Scriba | Woxter

Otra muy buena opción es el Woxter Scriba 195 Black, un modelo de lo más compacto y funcional, el cual cuenta con pantalla de 6 pulgadas E-Ink Pearl, el cual nos muestra hasta 16 niveles de gris y una lectura nítida. Además de memoria interna de 16 GB, permite el uso adicional de una tarjeta Micro SD con la que ampliar la memoria. Con una batería de litio de 1800 mAh, podremos disfrutar de la lectura durante semanas. Se trata de un dispositivo ligero y sencillo con conectividad a través de un puerto Micro USB. Su precio es de 79,90 euros.

Amazon Kindle | Amazon

Un clásico entre los clásicos en Amazon Kindle, aunque renovado, la última versión del veterano ereader de Amazon, es mucho más ligero y compacto, cuenta con pantalla de 6 pulgadas, con 300ppp de resolución y luz frontal ajustable. Dispone de 16 Gb de almacenamiento interno, batería interna con una autonomía de hasta 8 semanas y puerto de carga USB C. Conexión Wifi y funciones de accesibilidad, así como modo oscuro, para disfrutar de la lectura en lugares con baja iluminación. Cuenta con Bluetooth para conectar unos auriculares y escuchar audiolibros. Su precio es de 119 euros.

Kobo Clara Colour | Kobo

Por último, y no por ello menos recomendable, el Kobo Clara Colour cuenta con pantalla a color E Ink Kaleido™ 3 de 6 pulgadas, con la que podemos disfrutar de contenidos en color. Resistente al agua incluye el sistema ComfortLight PRO para reducir la luz azul. Batería de larga duración, 16 Gb de almacenamiento y bluetooth. Su precio es de 149 euros.