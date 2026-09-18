Bose lanza nuevos auriculares de clip con un diseño único

Los auriculares de clip y abiertos están de moda, se trata de un nuevo segmento de este producto, que hace más sencillo a los usuarios disfrutar de su música y podcasts favoritos en entornos donde tenemos que movernos mucho. Bose es uno de los referentes del sonido de alta fidelidad, y ahora ha lanzado dos nuevos modelos de auriculares Bluetooth, que precisamente cuentan con este formato, pero con un diseño que se nota que ha sido pulido y trabajado a conciencia, hasta el punto de hacer de estos auriculares algo único.

Ambos comparten la tecnología Bose OpenAudio

Esta es la principal característica que comparten ambos modelos, que combina un transductor con una estructura acústica milimétricamente controlada para canalizar el sonido directamente al oído, reduciendo la fuga acústica al mínimo. Por otro lado, el procesamiento digital de señales Bose SoundDesign equilibra la nitidez de las voces y la fuerza de los graves.

Bose Ultra Open Earbuds de segunda generación | Bose

A diferencia de los sistemas de conducción ósea, estos auriculares proyectan el audio a través del aire cercano a la oreja, garantizando un ajuste libre de presión y una respuesta sonora más natural. . Dado que están concebidos para conservar la concienciación situacional, tráfico, avisos o conversaciones, algo extremadamente importante para preservar la seguridad, no disponen de cancelación activa de ruido (ANC).

Los dos modelos cuentan con Bose SpeechClarity, una tecnología que utiliza la IA combinando un micrófono dedicado y una unidad de captación vocal por auricular para aislar la voz respecto al ruido ambiental. También cuentan con Bluetooth 5.4, o Google Fast Pair, y compatibilidad con códecs SBC y AAC. Integran incluso el asistente Alexa, accesos para Apple Music y son compatibles con Google Find.

Los Bose Sport Open Earbuds se estrenan por 199 dólares y los Bose Ultra Open Earbuds de segunda generación por 299 dólares. Los dos llegan en colores Black y White Smoke. Y el modelo Sport suma la edición limitada Eucalyptus Green, mientras que el modelo Ultra añade las ediciones Cherry Chocolate, Olive Green y Sky Pink.

Nuevos Bose Sport Open Earbuds

Estos auriculares se han diseñado con la actividad física en mente, por eso cuentan con un diseño que prioriza la sujeción, la firmeza o la durabilidad. Tienen un diseño de enganche tipo manguito C-arm recubierto de silicona de acabado mate que se fija alrededor de la oreja sin deslizarse, incluso ante giros o movimientos bruscos.

Bose Sport Open Earbuds | Bose

Tienen botones físicos texturizados que facilitan el control de reproducción y llamadas con manos sudorosas, así como certificación IP54 contra sudor, salpicaduras y polvo. Y gracias al volumen automático, se ajusta de forma inteligente el nivel sonoro si el ruido del entorno cambia dinámicamente. La autonomía que proporciona su batería es de 7 horas con los auriculares y hasta 22 horas con la batería del estuche.

Nuevos Bose Ultra Open Earbuds de segunda generación

Esos auriculares, que son el modelo más avanzado para el día a día, ofrecen un transductor rediseñado que proporciona graves más potentes y un nivel de volumen superior respecto a la primera generación. Además de un acabado metálico biselado en su estructura exterior. Estrenan la incorporación del Modo Cine, respaldado por la tecnología Bose TrueSpatial, que recrea un escenario sonoro más amplio en contenidos de vídeo y pódcasts sin perder la claridad en los diálogos.

Una característica interesante es que cuentan con Snapdragon Sound y el códec aptX Adaptive para audio de alta resolución y baja latencia en móviles o tabletas Android. Sobre la autonomía, esta asciende a 9 horas de reproducción por carga, sumando 19,5 horas adicionales a través de su estuche con carga inalámbrica.