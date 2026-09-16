BOOX lanza los nuevos ebooks a todo color: Note Air6 C, Note Mini C y Palma 3 con Android

Los lectores de libros electrónicos han dado un salto de gigante en los últimos años, dándole un impulso al segmento muy potente gracias a la integración de las pantallas de tinta electrónica a color. Este era uno de los impulsos que necesitaba un segmento que se había quedado anclado en la tinta electrónica tradicional. La firma BOOX ha entendido muy bien esto, y no solo lanza nuevas tabletas de tinta electrónica a color, sino que maximizan la productividad al contar con Android como sistema operativo.

Precio y disponibilidad

Se acaban de estrenar en España, el BOOX Note Air6 C tiene un precio de 579,99 euros y ya está disponible en la tienda oficial de BOOX. Mientras que el BOOX Note Mini C cuesta 579,99 euros y su lanzamiento será próximamente. Lo mismo que el BOOX Palma 3, su precio es de 339,99 euros y estará disponible próximamente.

El trío de ebooks | BOOX

Una nueva gama con Android y pantallas a color

Los tres lectores de libros no se limitan a esto, sino que en realidad ofrecen las funciones de una tableta o smartphone, pero con pantalla de tinta electrónica. En este caso comparten Android 16, lo que nos brinda libertad total para instalar aplicaciones de lectura, audiolibros, mensajería, música y productividad.

Los tres están equipados con un procesador de ocho núcleos y la tecnología BOOX Super Refresh. También comparten la luz frontal integrada para adaptarse a distintas condiciones de iluminación y hacer más cómoda y segura la lectura. En el caso del BOOX Note Air6 C destaca por incorporar una pantalla eInk a color de 10,3 pulgadas.

Gracias a ella, es perfecta para leer documentos, navegar por internet, tomar notas manuscritas y realizar bocetos con una sensación táctil fluida, similar al papel. A nivel de hardware, integra un procesador de 4 nanómetros que, junto con BOOX Super Refresh, reduce en un 40% el tiempo de actualización de pantalla en comparación con el modelo anterior, por lo que es mucho más fluido.

Llega con Bluetooth 6.0 y latencia casi nula, permitiendo conectar simultáneamente auriculares y ratón inalámbrico. Remata el conjunto los conectores traseros para acoplar una funda teclado.

El BOOX Note Mini C tiene un formato muy compacto de 8,52 pulgadas. Este tiene una pantalla eInk a color, que está optimizada para visualizar novelas ilustradas y documentos PDF con gráficos o tablas a color. A nivel de hardware, ofrece 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y ranura para tarjetas microSD de hasta 2 TB. También es compatible con el nuevo lápiz magnético InkSight.

Por último, el BOOX Palma 3 nos ofrece un diseño de puro smartphone, con pantalla de tinta electrónica, eso sí, esta es en escala de grises. La pantalla monocroma es más nítida, con negros más profundos, mayor contraste y acabado mate antirreflejos. Tiene 28 GB de almacenamiento, soporte para el lápiz InkSense Plus y Android 16.