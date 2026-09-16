Xiaomi lanza una lámpara de escritorio que simula la luz natural

Flexos y lámparas de mesa se han convertido en auténticos gadgets inteligentes, que no se limitan a iluminar con una bombilla, sino que son capaces de simular la iluminación natural o más beneficiosa para diferentes necesidades de concentración. Eso es lo que ofrece la nueva lámpara de escritorio de Xiaomi, que cuenta con distintos modos inteligentes y que, a pesar de ello, tiene un precio bastante ajustado.

Ficha técnica de la Mijia Desk Lamp 2 Clear Vision Edition

No es un flexo como tal, porque no se puede ajustar en inclinación como es habitual en ellos, pero sí que por su diseño minimalista e industrial, ha sido diseñado para tenerlo sobre una mesa o escritorio. La estrella de este conjunto es una barra de luz horizontal de 60 cm, que es la que ilumina transversalmente de forma siempre personalizada, como vamos a ver a continuación.

Nueva Mijia Desk Lamp 2 Clear Vision Edition | Xiaomi

Su diseño permite iluminar la mesa sin deslumbrar, haciéndolo de forma indirecta. Su base es bastante compacta, para que no nos quite demasiado espacio de la mesa. Cuenta con una bisagra que permite ajustar la luz, no tanto como un flexo, pero sí permite inclinarse 25 grados hacia adelante y hacia atrás, de tal manera que se puede orientar la luz para que pueda iluminar la mesa o nuestros documentos y libros de manera óptima.

La barra de luz se compone de 112 LEDs, que cuentan con un mayor brillo que en versiones anteriores, y que ofrecen 1.000 lux en una superficie de hasta 50 x 30 cm, lo que no está nada mal, es más o menos un 25% más que la anterior generación. En los extremos, la luz es menos intensa, de 550 lux en una zona de 70 cm x 50 cm. Una lámpara que cuenta con todas las certificaciones que demuestran que la luz es capaz de proyectar una representación de color Ra97 y un valor R9 por encima de 90.

La lámpara cuenta con distintos botones en el frontal de su barra de iluminación. Se trata de botones táctiles, y gracias a la conectividad inalámbrica puede ser controlado también desde la pantalla de nuestro móvil. La temperatura de color se puede ajustar entre 2700 K y 5100 K, con modos diferentes como pueden ser de lectura o para utilizar un ordenador. La iluminación de sus LEDs puede llegar a simular una luz natural, similar a la solar, y por tanto capaz de iluminar muy bien a la vez que relaja nuestra vista.

Gracias a la compatibilidad con HyperOS, podemos incluso controlar la lámpara mediante comandos de voz cómodamente. Sin duda, una de sus mejores características es su precio, porque, a pesar de todo lo que ofrece, es una lámpara que tiene un coste de apenas 24 euros al cambio. De momento hay que recurrir a la importación para hacerse con ella.