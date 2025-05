Baterias externas de alta capacidad para alimentar tu portátil o smartphone

El apagón total que sufrió todo el país la semana pasada, ha hecho que muchos usuarios se planteen como preservar el máximo tiempo posible encendido sus dispositivos electrónicos, así como recargar sus baterías. El uso de las power bank está muy extendido, pero la mayoría no tienen suficiente potencia para alimentar varios dispositivos durante largo tiempo. Esto es algo que solo conseguimos con batería de alta capacidad.

Baterías de alta capacidad

Usar baterías externas para cargar el móvil es de lo más habitual, estas nos sacan de más de un apuro cuando no tenemos un enchufe cerca. Algo que hemos aprendido con el apagón es que siempre tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder. Por lo que no está de más disponer de una batería de alta capacidad, no solo para cargar nuestro móvil, con estas además podemos cargar un ordenador portátil o trabajar durante horas, al mismo tiempo que cargamos varios dispositivos más. A continuación te dejamos varios ejemplos de baterías que puedes usar en estos casos.

Baseus EnerGeek Power Bank | Baseus

Comenzamos con la Baseus EnerGeek Power Bank, una batería con carga superrápida de 100 W y capacidad de 20800 mAh, con tecnología PD3.0, con la que podemos alimentar cualquier ordenador portátil de una forma eficiente. Al mismo tiempo que se recarga a una velocidad de 65 W. La cual nos proporciona suministro de carga rápida para dos dispositivos a 145 W cada uno. Cuenta con dos puertos USB-C uno con carga de hasta 100 W y un segundo con carga a 45 W. Dispone de pantalla digital inteligente, en la cual podemos consultar el estado de carga, la velocidad de entrada y salida, entre otros, en tiempo real. Compacta y portátil podemos llevarla a cualquier parte, su precio es de 69,99 euros.

Power Bank Anker 25K | Anker

Otra muy buena elección es la Anker Laptop Power Bank, con una capacidad de 25.000 mAh, este cargador portátil cuenta con tres puertos USB-C de 100 W. Incluye dos cables de alta capacidad para optimizar al máximo la velocidad de carga. Carga hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo, gracias a los puertos USB-A, USB-C y los cables USB-C dobles que acompañan al dispositivo. Además de los cables integrados y retráctiles que incluye. Su precio es de 79,99 euros.

UGREEN Nexode Power Bank | UGREEN

Por último, y no por ello menos recomendable, la UGREEN Nexode, con capacidad de 20.000 mAh y 130W. Cuenta con dos puertos USB-C y un USB-A además de pantalla externa en la que nos ofrece todos los datos relativos a la carga en tiempo real. Cuenta con protección de carga gracias a la tecnología Thermal Guard la cual monitorea la temperatura en tiempo real y adecua la corriente para optimizar el proceso de carga y la longevidad de la batería. Es compatible con varios dispositivos y podemos cargar dos al mismo tiempo, su precio es de 99,99 euros.

Con la ayuda de cualquiera de estas baterías podrás recargar la batería de cualquier dispositivo varias veces o trabajar durante horas de forma ininterrumpida, en cualquier lugar en el que te encuentres y bajo cualquier circunstancia.