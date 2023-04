El Authenticator de Google ya se sincroniza con la nube

Seguramente sea una de las apps más infravaloradas del ecosistema de aplicaciones de Google, pero definitivamente es imprescindible para muchos de nosotros, que buscamos un plus de seguridad a la hora de utilizar las plataformas online. Una aplicación muy veterana que ahora está adquiriendo una funcionalidad que nos parece básica a la hora de aportar esa seguridad que tanto buscamos en estos casos. Y es que ya es posible sincronizar los datos dentro de esta app con nuestra cuenta de Google, algo que nos ahorrará muchos problemas.

Ahora se sincroniza con la nube

Sin duda es un paso enorme para esta aplicación, y esencial podríamos decir. Ya que después de 12 años en el mercado, hasta ahora no era posible sincronizar los datos de esta aplicación con nuestra cuenta de Google. Esto quería decir que, si perdíamos el teléfono o nos lo robaban, probablemente no podríamos acceder nunca más a nuestras cuentas en redes sociales y apps, al ser imposible demostrar la legitimidad de nuestro dispositivo para acceder a esas claves.

Has cambiado de móvil Así puedes exportar tus cuentas de Google Authenticator | Foto-de-Moja-Msanii-en-Unsplash

Actualmente si era posible traspasar la cuenta de un móvil a otro, mediante el escaneo de códigos QR, pero eso ya no será necesario teniendo sincronizados los datos con nuestra cuenta de Google. Así que la principal novedad de esta nueva actualización nos va a permitir hacer un uso mucho más cómodo al no tener que estar pendientes de cambios de móviles o pérdidas accidentales. Por tanto, si ocurre algo de esto, solo tendremos que instalar el Authenticator de Google en un nuevo móvil y sincronizar los datos con nuestra cuenta de los de Mountain View.

Automáticamente veremos todas las claves de aquellas plataformas y apps que están registradas en nuestra cuenta. Además, esta aplicación ahora actualiza su icono, que la verdad estaba ya un poco quemado a niveles de diseño, y nos ofrece un aspecto más actualizado, adoptando los colores de Google y con un aspecto mejor adaptado al Material You de los de Mountain View. De momento toca esperar a la actualización, porque, aunque ya es oficial, al menos en nuestro caso no ha aparecido por la Play Store, pero será cuestión de horas o días.

¿Para qué sirve Authenticator?

Pues bien, esta es una app de las conocidas como de 2FA, que no es otra cosa que, de seguridad de dos factores, o lo que es lo mismo, que es necesaria esta app para poder entrar en las cuentas que tengamos configuradas en ella. Por eso, si por ejemplo alguien que no seas tú, un hacker, quiere entrar en tu cuenta de una red social, contando ya con el correo electrónico y la contraseña, no podrá hacerlo ya que tendrá que introducir un código de respaldo que solo podrás consultar desde esta app de Google.

Ese es su verdadero valor, el que permite contar con la mayor seguridad posible incluso cuando nuestros datos más personales han caído en manos de los ciberdelincuentes. Así que es una app que no debería faltar en tu móvil si tienes aprecio por tus datos personales.