Asus lanza en España su revolucionario portátil con doble pantalla OLED
Este espectacular portátil nos ofrece dos pantallas táctiles para desatar nuestra creatividad.
El mercado de ordenadores portátiles no deja de sorprendernos, con algunos dispositivos que sin duda alguna suponen una evolución real en el mercado, y que marcan un antes y un después. Es el caso del nuevo portátil de Asus, que presume de una pantalla única en el mercado, ya que en realidad es doble, y además conserva las mejores prestaciones en su panel. Ahora Asus trae a nuestro país su modelo más avanzado, o al menos más revolucionario, ROG Zephyrus Duo en su versión de 2026.
Ficha técnica del nuevo ROG Zephyrus Duo
Este nuevo monitor nos sorprende sin duda con una pantalla dual, que es su gran atractivo a nivel no solo visual, sino de productividad. Un portátil que se ubica en la gama más premium entre lo premium. Por supuesto es esa pantalla la que le diferencia por completo de su competencia. Ya que nos ofrece nada menos que dos pantallas táctiles OLED 3K ROG Nebula HDR. Entre ambas, suman 21 pulgadas, por lo que las posibilidades son infinitas en un portátil como este.
Las dos pantallas presumen de altas prestaciones, como una tasa de refresco de 120Hz, así como un tiempo de respuesta de 0,2ms. Es compatible con la tecnología Nvidia G-SYNC, que reduce al mínimo el molesto efecto ghosting. Su brillo alcana los 1100 nits, mientras que brinda certificaciones importantes, como la VESA DisplayHDR True Black 1000, garantizando una alta precisión de color con una cobertura del 100% del espacio DCI-P3 y un Delta E.
A nivel de rendimiento nos ofrece potentes procesadores, como el Intel Core Ultra Serie 3, que está acompañado de una configuración de hasta 64 GB de memoria RAM LPDDR5X-8533 y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe 5.0. A nivel gráfico, también da el do de pecho con una potente configuración. Ya que integra una potente GPU Nvidia GeForce RTX 5090 para portátiles desempeñando 135W TGP. Se aprovecha de tecnologías de vanguardia como DLSS 4 y ray tracing de cuarta generación.
La potente refrigeración incorpora la tecnología ROG Intelligent Cooling, que se basa en una placa base completamente rediseñada. Esto incluye una cámara de vapor personalizada de mayor tamaño, ventiladores dobles mejorados que se integran en el diseño sin rejillas de teclado, así como una lámina de grafito que cubre el 100% de la CPU y GPU.
Es un portátil que además presume de un diseño de primer nivel, con materiales de calidad. Gracias al chasis fabricado en resistente aluminio fresado por CNC con un sofisticado acabado en color Gris Estelar, dando como resultado peso total de 2,85 kg, lo que no está nada mal para dos pantallas que suman entre ambas 21 pulgadas. El sistema de bisagra con 320 grados de rotación y un soporte de 90 grados permiten disfrutar de cinco modos distintos de uso.
Para completar su faceta más modular, viene con un teclado magnético desmontable que ofrece un profundo recorrido de tecla de 1,7 mm, cuenta con retroiluminación RGB y funciona de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Otros aspectos de su conectividad son conectividad inalámbrica Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 de última generación y puertos como Thunderbolt 4 Tipo-C, USB 3.2, HDMI 2.1 FRL y lector de tarjetas microSD. Eso sí, su precio no es apto para bolsillos comunes, ya que parte de los 6499,99 euros. Juega en otra liga en todas sus facetas desde luego.
