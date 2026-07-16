MÁS SEGURA
Xiaomi lanza una batería externa de gran capacidad por apenas 20€
Esta batería llega con una capacidad extra y mejores medidas de seguridad.
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Las baterías externas son sin duda alguna un auténtico salvavidas para esos días donde pasamos muchas horas fuera de casa, y sobre todo lejos de un enchufe, con una gran actividad de nuestro smartphone o dispositivos portátiles. Y como las baterías de los dispositivos son cada vez más grandes, es necesario hacerse con baterías externas de mayor capacidad, como la que nos ofrece ahora Xiaomi, y que ha llegado al mercado para satisfacer la nueva legislación de seguridad china.
Nueva Xiaomi Power Bank 20000: capacidad elevada y potencia de carga
La capacidad habitual en este tipo de baterías suele ser de 10000 mAh, pues bien, este modelo lo dobla, llegando hasta los 20000 mAh, por lo que vamos a poder cargar varias veces nuestro smartphone y otros dispositivos. La batería está conformada por dos celdas de 10000 mAh cada una. Y no solo eso, lo vamos a poder hacer con cierta potencia, ya que esta batería entrega una potencia de carga de 22.5 W. Además, es una batería que nos ofrece un aspecto bastante práctico.
Porque cuenta con un cable USB tipo C integrado, por lo que siempre vamos a poder recurrir a él para recargar nuestros dispositivos, y no nos llevaremos ese disgusto de no contar con el cable a mano para poder hacer la recarga. La gran novedad de esta batgería es que es más segura que sus predecesores, sobre todo gracias a que cumple con las última legislación en este sentido.
Estas pruebas de seguridad incluyen penetración del agua, prueba de exposición a temperaturas de hasta 135 grados, pruebas de sobrecarga, de compresión de 300 toneladas y también de envejecimiento de 300 ciclos de vida. La conectividad de esta batería nos ofrece tanto un puerto USB A como uno USB tipo C, que nos permiten cargar simultáneamente todo tipo de dispositivos, no solo modernos, sino también otros más veteranos.
Una batería que permite hacer un seguimiento de su salud gracias a funciones inteligentes que nos permiten hacer un trazado del estado de la batería. Ya se había lanzado una batería bastante similar el pasado mes de junio, pero en este caso la principal diferencia es que supera esa legislación china de seguridad. En cualquier caso, no creemos que llegue a España por los cauces oficiales, y seguramente tendremos que recurrir a la importación, si es que la configuración de sus celdas lo permite, ya que no todas las baterías pueden hacer el viaje desde China por cuestiones de seguridad. Como os contábamos, el precio de esta batería es de apenas 20 euros al cambio, más no se puede dar por tan poco.
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