Kindle Colorsoft: así puedes usar los nuevos marcadores de colores

El Kindle Colorsoft marcó un antes y un después en la lectura digital. Al añadir el color a su pantalla nos permitió disfrutar de las portadas a color, las novelas gráficas abriendo también la puerta al estudio y la organización. A continuación, te contamos cuál es la última novedad que ha incluido en este sentido.

Transforma la lectura con marcadores y subrayados de colores

Los lectores de tinta electrónica nos ofrecen una serie de ventajas frente a las pantallas tradicionales. Al no emitir luz azul, ayudan a reducir la fatiga visual al mismo tiempo que cuidamos la salud de nuestros ojos. Con la llegada del color a estas pantallas no solo podemos disfrutar de la lectura sobre todo en lugares al aire libre o con luz natural. También mejora la experiencia de usuario con la incorporación del color, no solo de forma estética sino también de forma productiva.

Marcadores a color en Kindle Colorsoft | TecnoXplora

Recientemente los dispositivos Kindle han recibido una serie de actualizaciones en las que se han incorporado nuevas funciones como la activación del bluetooth, el modo oscuro o mejoras como en el caso del sistema de subrayado y los marcadores, con la que la personalización de nuestro dispositivo mejora considerablemente. Una función ideal para los lectores que organizan sus ideas mientras leen.

En lo que respecta a los subrayados, una gran novedad es la incorporación del color verde a los cuatro existentes, hasta ahora el usuario disponía de colores como el amarillo usado generalmente para ideas generales, el rosa para citas memorables o el naranja para acciones de seguimiento. Y la reciente incorporación del verde como quinto color, el cual podemos usar para conclusiones finales.

Hasta ahora todos los dispositivos Kindle nos ofrecían un único marcador de color gris en la esquina superior derecha de la pantalla. En la última actualización se incorpora un nuevo sistema de marcado con ocho colores. Lo cual permite clasificar las páginas que marcamos con estos para diferenciar entre las que contienen información importante que debemos tener en cuenta, o aquellas que necesitamos consultar de forma frecuente. Algo similar a tener una selección de los populares post-it de colores, pero en formato digital, lo que ayuda con la organización.

Las mejoras en este sentido se hacen patentes con los nuevos filtros, los cuales permiten el filtrado de las notas, subrayados y marcadores usando como referencia el tipo y color. Un dispositivo que se encuentra en constante evolución y que nos ofrece herramientas con las que mejorar nuestra productividad, con novedades como los marcadores de página en ocho colores y con la ampliación de la paleta de color en los subrayados. Una herramienta ideal para organizar las ideas de estudiantes, lectores metódicos, así como de investigadores

Una nueva actualización que está en pleno despliegue entre los dispositivos, para comprobar si está disponible en nuestros dispositivos solo tenemos que conectarlo a la red Wifi y acceder a los ajustes de configuración.