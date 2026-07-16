Casio lanza en España un G-Shock totalmente metálico con conectividad Bluetooth

La firma nipona sigue especialmente activa lanzando varios modelos todos los meses, y no precisamente a precios populares. Tener uno de sus relojes es cada vez más un lujo, y este es un buen ejemplo, ya que tiene un precio similar al de un Apple Watch. Se trata de un nuevo G-Shock que destaca por contar con un acabado metálico y funciones inteligentes, vamos a conocer todos los detalles de estos relojes que acaban de llegar a nuestro país.

Precio y disponibilidad

Llega en dos variantes, una de color gris y otra con detalles o la propia esfera de color azul. El precio de ambos modelos es de 459 euros, como decíamos, al nivel de un reloj de Apple o Samsung.

Un reloj elegante e inteligente

Este reloj destaca por su aspecto totalmente negro en una de sus variantes, gracias al chapado iónico IP. Este acabado se aplica tanto al bisel minimalista sin logotipo como a los botones laterales, la corona, el cierre triple, los tornillos y el fondo de la caja. La correa de acero inoxidable es maciza y combina acabados de estilo rayado y espejo para ofrecer un brillo refinado.

Casio G-Shock GST-B1000BD | Casio

Tiene un cierre de triple pliegue de un solo toque que garantiza una sujeción cómoda y segura, mientras que el diseño del bisel y el patrón de ladrillo de la esfera rinden homenaje y heredan el estilo del primer modelo G-SHOCK. Estos relojes son muy resistentes, por eso ofrecen la protección Carbon Core Guard.

Que incorpora una carcasa de resina reforzada con carbono de base biológica combinada con acero inoxidable. Una estructura que protege el módulo interior y permite que el cuerpo del reloj sea mucho más delgado y ligero sin perder resistencia a los impactos. Este reloj se caracteriza por varias funciones inteligentes, como la alimentación solar.

Funciona mediante la tecnología Tough Solar, que capta la luz solar y artificial para ofrecer un suministro de energía constante y estable. De hecho, soporta aproximadamente 5 meses de funcionamiento bajo un uso normal diario sin ninguna exposición a la luz tras una carga completa. Además, alcanza hasta 18 meses de funcionamiento si lo guardamos en oscuridad total con la función de ahorro de energía activada, que se caracteriza por detener automáticamente las manecillas para conservar electricidad cuando el reloj detecta que está a oscuras.

Pero lo más inteligente que ofrece es el Enlace Inalámbrico o conocido como Mobile Link. Con él se conecta a teléfonos inteligentes de manera inalámbrica utilizando tecnología Bluetooth. Así como otras funciones desde la app de Casio, donde podemos disfrutar de un ajuste automático de la hora, una configuración simplificada del reloj, la función de registro de hora y lugar, y un buscador de teléfono para localizar el smartphone a distancia.

Está diseñado para soportar una presión de agua de hasta 20 bares y la visualización de la hora normal consta de 3 manecillas, donde la de los minutos se desplaza cada 10 segundos, 2 esferas secundarias, para indicación de 24 horas y el día de la semana, así como una ventana física para la fecha. Por último, ofrece Superiluminador de luz LED blanca de alta visibilidad para facilitar la lectura en entornos oscuros.