El primer dispositivo de Open AI será un altavoz para competir con Amazon, Google y Apple

Llevamos meses conociendo con detalles a cuentagotas detalles sobre la relación entre Jony Ive, el diseñador del iPhone y otros icónicos dispositivos de Apple, y Sam Altman, el CEO de OpenAI. Ambos se han aliado para crear un dispositivo de hardware que le pueda sacar partido a la IA de ChatGPT como nunca lo ha hecho antes otro dispositivo. Durante mucho tiempo se había esperado el desarrollo de un smartphone de IA agéntica, algo que no hay que descartar. Pero las nuevas informaciones apuntan a algo más común en el mercado, como es un altavoz inteligente, quizás para competir con colosos como Amazon, Google o Apple.

Un formato algo más claro

Y no ha sido cualquiera, sino uno de los analistas más certeros del mercado tecnológico, Mark Gurman, quien ha desvelado la naturaleza del dispositivo que prepara OpenAI junto al ex diseñador de Apple. Y no parece algo muy emocionante sobre el papel, porque se trataría de un altavoz inteligente. El principio sería bastante similar a un altavoz Amazon Echo, Google Home Speaker o HomePod, pero con ChatGPT como asistente de voz.

Aunque parece que OpenAI quiere darle un toque diferente al uso de este altavoz, y brindarnos una experiencia diferente, incluso más proactiva que la que ofrecen actualmente los altavoces que conocemos. Eso sería bastante coherente con la siguiente ola de la IA, como es su faceta agéntica, que consiste en la ejecución de tareas en segundo plano, muchas veces de forma proactiva, para poder realizar una tarea que le hemos encargado.

No solo se trataría de ChatGPT, sino de su variante Live, que, como en el caso de Gemini o Alexa permite mantener conversaciones naturales con la IA, sin tener que estar invocándola constantemente. Ahora bien, según Gurman, la mano de Yve se notaría en un diseño del dispositivo con partes móviles, que transmitan que se trata de un ente vivo y con personalidad. No creemos que llegue a ser un robot, pero sí que podría tener un comportamiento similar, lo que unido a la agéntica, haría del dispositivo algo completamente independiente.

Pero en general no nos están contando nada que no podamos hacer ahora, o en unos meses, con los altavoces de Google o Amazon. Como pedir que haga tareas de forma autónoma, o que sea proactivo en base a nuestro historial, ya sea web, de correos electrónicos o mediante el contexto ambiental gracias a la incorporación de cámaras.

No dudamos de que vaya a ser un altavoz de funciones muy novedosas, autónomas, y con un diseño que seguramente sea único, pero no vemos tanto recorrido en un dispositivo como este para que pueda suponer una auténtica revolución en el futuro como lo fue el iPhone, que es lo que habíamos escuchado hasta ahora por parte de los que esperaban el siguiente pelotazo de Jony Yve a nivel de diseño, tras el fiasco del Ferrari Luce, cuyo diseño ha sido extremadamente criticado por los seguidores de la marca.