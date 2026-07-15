Lanzan un curioso smartphone con una pantalla de tinta electrónica extraíble

Es curioso cómo algunos fabricantes son capaces de innovar incluso cuando hablamos de formatos completamente establecidos y con poco poder de innovación, como es el caso de los smartphones. No es la primera vez que conocemos smartphones con pantallas de tinta electrónica, o mixtas, como es el caso de varios modelos de TCL. Pero en esta ocasión se trata de un smartphone que nos permite hacer algo que no podemos hacer con ningún otro, ya que podemos extraer la pantalla y usarla como un lector de tinta electrónica independiente.

Así es el nuevo Hisense A10

La firma, que normalmente conocemos por sus televisores inteligentes, ha lanzado en China un curioso smartphone, que es capaz de ofrecernos, como os decíamos, una característica única en el mercado, y que lo convierte en un dispositivo muy difícil de catalogar, desde luego. Este teléfono destaca por contar con un panel de tinta electrónica con una diagonal de 6,13 pulgadas, un tamaño bastante parecido al de un Kindle, pero en este caso con un formato más alargado.

El nuevo Hisense A10 | Hisense

Esta pantalla se acopla al teléfono magnéticamente, por lo que se pueden llevar junto al teléfono, completamente integrados en su diseño, dos dispositivos en uno. Eso sí, parece que esta pantalla se va a vender por separado, pero ha sido diseñada para integrarla por completo en el teléfono de Hisense. Por lo demás, aunque el teléfono todavía no se ha lanzado, sí conocemos algunas características.

Porque contaría con conectividad 5G, así como un procesador de 4nm, y Android 16 como sistema operativo. Es de esperar, por tanto, que la pantalla de tinta electrónica también cuente con Android, para poder utilizarla como una extensión del teléfono, pero en un formato de tinta. A pesar de no haberse presentado completamente, y haber conocido solo su concepto, el teléfono ya tiene precio, y no será barato para una compañía como Hisense.

Y es que este A10 tendría un precio de 515 euros al cambio, mientras que la pantalla LCD extraíble podría costar algo más de 400 euros, algo que nos parece completamente desorbitado. Debe haber algún tipo de característica que permita disparar así estos precios, cuando un lector de tinta electrónica de media no cuesta más de 100 o 150 euros. Como decimos, no han inventado la rueda, porque móviles con pantallas de tinta electrónica siempre ha habido, pero este formato extraíble es bastante llamativo, cuando menos.