Qué es la droga alfa, la peligrosa sustancia detectada en una presunta agresión sexual en Valencia

La investigación de una presunta agresión sexual a una menor en Valencia ha vuelto a poner el foco sobre la droga alfa-PVP, también conocida como 'flakka' o 'sales de baño'. Según el relato de la víctima, tras tomar una bebida comenzó a sentirse mal y despertó desnuda, sin recordar lo ocurrido. Las pruebas confirmaron la presencia de esta sustancia, una de las drogas sintéticas más peligrosas por sus efectos y su elevado potencial adictivo. Digamos que es una mezcla de cocaína, éxtasis y metanfetaminas.

La alfa-PVP es un estimulante sintético desarrollado en los años 60 que actúa sobre el sistema nervioso central y provoca una intensa sensación de euforia, energía y desinhibición. Sin embargo, ese efecto dura poco y suele dar paso a consecuencias mucho más graves, como paranoia, alucinaciones, agresividad, taquicardia, hipertensión o episodios psicóticos. El Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT) advierte de que su consumo puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Uno de los mayores peligros de esta droga es su enorme capacidad para generar dependencia. Tras unos pocos consumos, el cerebro desarrolla tolerancia rápidamente, lo que lleva a aumentar la dosis para intentar conseguir el mismo efecto, incrementando el riesgo de sobredosis. Los expertos comparan su capacidad adictiva con la del crack y advierten de que una pequeña diferencia en la cantidad consumida puede marcar la diferencia entre sufrir una intoxicación grave o perder la vida.

La alfa-PVP puede consumirse inhalada, fumada, inyectada o ingerida y se comercializa en diferentes formatos, desde polvo o cristales hasta comprimidos o gominolas. En España, aunque comenzó a detectarse hace años, ha ganado protagonismo recientemente por varios casos graves relacionados con intoxicaciones y agresiones, lo que ha llevado a los especialistas a insistir en la importancia de conocer sus riesgos y extremar las precauciones.