Xiaomi lanza su enorme Redmi 17 con una pantalla de 7 pulgadas

La firma china ha lanzado hoy su móvil más grande hasta la fecha, hablamos de los que ofrecen un formato tradicional, de pantallas 16:9, que hasta ahora nos había deleitado con diagonales de hasta 6,9 pulgadas, pero rara vez de 7 pulgadas. Esto convierte a este teléfono en una potencial tableta, al menos se mueve dentro de sus mismos códigos, aunque sea por el límite inferior. Vamos a conocer los detalles de la nueva gama de los asiáticos, que llegará pronto a España, al menos debería hacerlo en base a los precedentes.

Nuevo Redmi 17 Pro

Xiaomi ha decidido saltarse los Redmi Note 16 por la misma razón que lo hizo con los Xiaomi 16. Quieren alinearse con los móviles de Apple, y por tanto sonar más modernos, y atractivos para un determinado grupo de consumidores. Sea como fuere, la nueva generación ya está aquí, de momento en China, y en el caso de su modelo Pro ofrece las mejores prestaciones.

Redmi 17 Pro | Redmi

Como una pantalla AMOLED de 1.5K, que utiliza materiales emisores de luz de grado insignia que permiten reducir el consumo energético del panel hasta en un 11.4%. Ofrece un brillo máximo de 3500 nits y una frecuencia de muestreo táctil instantánea de 3200 Hz en modo de juego. El panel frontal cuenta con cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 de alta resistencia a impactos y arañazos, mientras que también incorpora un revestimiento hidrofóbico y oleofóbico para mayor limpieza.

El tamaño en el modelo Pro es de 6,83 pulgadas, y cuenta con bordes simétricos. Su resolución es de 1280x2772 píxeles, junto a un brillo de hasta 3500 nits. Su batería es bastante grande, llegando a una capacidad de 9000 mAh, de silicio-cabono. Su potencia de carga es de 67 W, más que suficiente para cargarla en un tiempo respetable. También hay carga inversa de 22.5 W.

Viene con un procesador Snapdragon 6s Gen 4, acompañado de 8GB o 12GB de memoria RAM, así como de 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento interno. Cuenta con las máximas certificaciones de resistencia, como son las IP66/IP69/IP69K. Su cámara de fotos tiene un sensor principal de 50 megapíxeles detrás, así como un sensor auxiliar de 2 megapíxeles, mientras que delante la cámara para selfies es de 8 megapíxeles.

Una pantalla enorme

Eso es lo que nos ofrece el modelo estándar, el Redmi Note 17, con una diagonal de 7 pulgadas, la más grande de su categoría. Tiene una resolución Full HD+, así como un brillo pico de 1800 nits. Hay tasa de refresco de 120 Hz. Gracias a ello, su batería es también bastante grande, con una capacidad que llega hasta los 8000 mAh, lo que permitirá a los usuarios llegar hasta las 22 horas de autonomía viendo vídeos cortos.

Redmi 17 | Redmi

La batería se carga con una potencia de 45 W, y también ofrece carga inversa de 22.5 W para poder cargar otros dispositivos como si de una batería externa se tratara. Su procesador es un Snapdragon 4 Gen 4, de los procesadores más versátiles de Qualcomm para la gama media.

En términos de cámara, son las mismas, salvo por el sensor secundario, que en este caso en el modelo estándar no está presente, por lo que se trata de una cámara correcta sin más. Los precios parten de los 175 euros para el Redmi Note 17 de 6GB+128GB, mientras que el Redmi Note 17 Pro de 8GB+128GB parte de los 225 euros al cambio. De momento llegan solo a China.