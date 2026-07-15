No es solo el árbitro: el otro motivo por el que un partido del Mundial puede detenerse

Cuando pensamos en un partido detenido, lo habitual es imaginar una decisión arbitral o una revisión del VAR. Sin embargo, en el Mundial también hay otro factor capaz de paralizar el juego: la meteorología. Las tormentas eléctricas pueden obligar a suspender un encuentro de forma inmediata si existe riesgo para jugadores, árbitros y aficionados.

Si se detecta actividad eléctrica en un radio de unos 13 kilómetros del estadio, el partido se detiene automáticamente y comienza una cuenta atrás de 30 minutos desde el último rayo detectado. Si durante ese tiempo vuelve a registrarse una descarga eléctrica, el contador se reinicia y el encuentro no puede reanudarse hasta que transcurra media hora sin nuevos rayos. Mientras tanto, los jugadores regresan a los vestuarios y los espectadores deben ponerse a cubierto.

La medida responde a un motivo de seguridad. Tal y como explica la meteoróloga Mar Gómez, el peligro no está solo en que un rayo caiga sobre el estadio, sino en que estas descargas pueden impactar a varios kilómetros de la tormenta principal. En un recinto abierto, con miles de personas, estructuras metálicas, focos y cámaras, el riesgo es elevado.

Ya falta muy poco para que termine, pero con el Mundial disputándose en plena temporada de tormentas en Norteamérica, el cielo también puede convertirse en protagonista del torneo.