Así pùedes crear tu propio sistema de seguridad en casa con dispositivos Ring

Crear un sistema de seguridad eficiente y por poco dinero es posible. Uno en el que dependemos de un solo dispositivo. Algo que nos permite la seguridad doméstica es crear un ecosistema de seguridad en capas. A continuación, te contamos que dispositivos puedes usar para crear tu propio ecosistema con dispositivos la popular firma Ring.

Seguridad en capas sin puntos ciegos

Gracias a los dispositivos conectados, podemos crear lo que se conoce como la “ruta del visitante”, con tres dispositivos que se complementan trabajando de forma conjunta para no dejarnos ni un lugar sin vigilar, controlando todo el espacio entre la calle hasta el sofá.

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Para vigilar las inmediaciones no hay nada como colocar una cámara de seguridad con las ver lo que sucede siempre en el entorno. Para ello instalaremos una Outdoor Cam, el cual hará las veces de centinela, al disponer de un amplio campo de visión, podemos advertir la presencia de cualquier visitante antes de llegar al siguiente punto de control. Gracias a la inteligencia artificial distingue entre la presencia de humanos, mascotas o el movimiento de otros elementos como vehículos o ramas. De manera que podemos ver quien se acerca y anticiparnos a sus movimientos.

Las tareas de vigilancia comienzan en el momento en el que los visitantes entran en el perímetro, cerca de la puerta principal, donde se suelen encontrar los telefonillos. Sustituyendo los clásicos por un sistema más sofisticado como un Intercom Video. Esto permite ver y escuchar al visitante, manteniendo una conversación bidireccional, desde nuestro móvil en cualquier lugar en el que nos encontremos, de manera que este ya ha pasado un primer filtro antes de la llegada a nuestro domicilio.

Cuando el visitante llega hasta la misma puerta de nuestra casa, es el turno del Wired Doorbell Plus. El cual es más que un timbre ya que nos ofrece una imagen de alta definición con un ángulo optimizado, también en ambientes con poca luz. Capturando cada detalle e impidiendo que alguien se oculte en un ángulo muerto. De forma equivocada, pensamos que los sistemas de seguridad son solo una forma de protegernos, pero son mucho más que eso. Se trata también de recabar información al mismo tiempo que persuaden. Al enlazar varios dispositivos, construimos un sistema de seguridad en capas difícil de evitar.

En el cual los diferentes elementos se solapan cubriendo los posibles puntos ciegos del anterior, lo que permite trazar el camino generando una trayectoria visual ininterrumpida en toda la ruta. Gestionado todo desde una misma pantalla lo que nos transmite una sensación de tranquilidad absoluta. Sabiendo que nuestro hogar está vigilado y protegido, incluso sin movernos del sofá o desde cualquier lugar en el que no nos encontremos.