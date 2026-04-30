Amazon confirma que los Kindle Colorsoft recibirán una función muy esperada

Amazon es el gran rival a batir a la hora de comprar un lector de libros electrónicos. Para empezar, el gigante de las ventas online cuenta con un catálogo que incluye todo tipo de modelos y a precios ajustados. Por no hablar de las constantes actualizaciones que lanza para mejorar la experiencia.

Sí, Amazon sigue puliendo la experiencia de uso de sus lectores electrónicos, y esta vez les toca a los Kindle Colorsoft. De esta manera, la compañía ha confirmado que estos modelos con pantalla a color van a recibir una actualización de software muy esperada por sus usuarios: el modo oscuro en todo el sistema.

Tu Kindle Colorsoft recibirá un modo oscuro muy pronto

Lo cierto es que es raro que este lector de libros electrónicos ya no cuente con esta función. Pero recordemos que los Kindle Colorsoft son la familia de lectores electrónicos a color de Amazon, y llegaron hace poco al mercado.

Hasta ahora, los Kindle Colorsoft ofrecían algunas opciones relacionadas con la inversión de colores dentro de determinados libros, pero la experiencia no era completa. Al salir del contenido de lectura y volver a la pantalla de inicio, a la biblioteca o a los ajustes, el dispositivo regresaba a los fondos claros habituales.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

Pero, tras el nuevo anuncio del gigante de las ventas, los Kindle Colorsoft contarán muy pronto con un modo oscuro que ya hemos visto en funcionamiento en otros lectores de libros de Amazon. Además, en el caso de estos modelos a color, el Modo oscuro no se limitará a la lectura, sino que también estará disponible en zonas clave de la interfaz.

De esta manera, la gran novedad de esta actualización es que vas a poder alternar entre el Modo claro y el Modo oscuro en pantallas como Inicio, Biblioteca y Ajustes. Con ello, la interfaz del Kindle Colorsoft será mucho más coherente cuando estés usando el lector en entornos con poca iluminación. Sin duda, una experiencia de lectura muy mejorada.

Además, Amazon también permitirá aplicar fondos claros u oscuros al contenido compatible. Esto afectará tanto a libros electrónicos como a documentos PDF, siempre que admitan este tipo de visualización. De esta forma, podrás adaptar mejor la experiencia a tus gustos y al momento del día en el que estés leyendo.

La activación será bastante sencilla. Cuando la actualización esté disponible en tu Kindle Colorsoft, solo tendrás que deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Acciones rápidas.

Desde ahí aparecerá el acceso al Modo oscuro, por lo que no hará falta perderse entre menús para cambiar la apariencia del lector. Así que, si tienes un equipo compatible, estate atento, ya que comenzará a desplegarse en las próximas semanas.