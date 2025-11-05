El nuevo Ring Intercom Video lleva la imagen de tu videoportero al smartphone

Hay que reconocer que el Ring Intercom original es uno de los mejores inventos de tecnología doméstica de los últimos años, y un auténtico superventas cada vez que hay una jornada de ofertas en Amazon. Es un dispositivo que convierte en inteligente cualquier telefonillo tradicional, y que, por tanto, le dota de características impensables, aunque hablemos ya de dispositivos de hace varios años. Ahora Ring dobla la apuesta por una nueva variante, que ha sido diseñada para convertir en inteligente nuestro videoportero, llevando su imagen a más dispositivos.

Precio y disponibilidad

El nuevo Ring Intercom Video ya está disponible en España. Y una vez más lo hacen con un precio realmente interesante y asequible para quienes quieran disfrutar de sus virtudes. ya que se ha puesto a la venta por 99,99 euros. Pero podemos hacernos con él con 30 euros de descuento hasta el próximo 2 de diciembre.

Ring Intercom Video | Ring

Ficha técnica del Ring Intercom Video

Básicamente, nos encontramos con un dispositivo que tiene unas características muy similares a la de la versión estándar diseñada para telefonillos tradicionales. El principio es muy básico, este dispositivo se conecta a nuestro actual videoportero, cargamos su batería, configuramos la conectividad Wifi, y estamos listos para hacer auténtica magia con nuestro videoportero tradicional.

Ya que este nuevo dispositivo cuenta con la tecnología necesaria para captar el vídeo y el sonido del videoportero, y llevarlo mediante conectividad inalámbrica y a través de la app de Ring a la pantalla de nuestro smartphone. Lo que quiere decir que incluso si estamos a cientos de kilómetros de casa, no solo vamos a poder responder a las llamadas a nuestro videoportero. Sino que también vamos a poder ver en tiempo real el vídeo que está grabando el portero.

Y por supuesto hablar con la persona que está al otro lado de la misma manera que lo haríamos si estuviéramos físicamente en casa. Ese es el gran valor que nos aporta este dispositivo, y que le brinda una dimensión totalmente diferente a nuestro videoportero, aunque este tenga ya unos años. Y no solo eso, porque además de ver la pantalla y mantener las videollamadas desde el smartphone, también podemos hacerlo desde una pantalla inteligente Amazon Echo.

Uno de los mejores aspectos de este dispositivo es que su instalación es muy sencilla. Como en el caso del modelo estándar, la podemos hacer cualquiera de nosotros en casa. Solo hay que conectar físicamente el nuevo Intercom Video al videoportero, mediante un cableado bastante sencillo, y cargar la batería. Esta con un uso normal puede llegar a mantener encendido el timbre varios meses, por lo que además es fácil de mantener en orden de marcha.

En el mismo anuncio, Ring ha desvelado que la edición estándar, el Ring Intercom Audio, estará a un precio más asequible a partir de ahora, desde los 79,99 euros. Aunque hay que decir que este dispositivo está siendo una de las sensaciones de los Prime Day o similares con rebajas muy agresivas que no descartamos, se produzcan también con el Black Friday.