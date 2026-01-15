Si te cuesta crear contraseñas seguras, tranquilo: nos pasa a todos. Intentas inventarte algo complicado, acabas mezclando letras al azar y al final terminas usando la misma clave en varias cuentas “solo por salir del paso”. El problema es que eso abre la puerta a muchos riesgos. Pero hay un truco que casi nadie menciona y que puede hacer tus contraseñas mucho más seguras sin necesidad de exprimirse la cabeza: añadir emojis.

Aunque suene a broma, tiene lógica. El repertorio de emojis supera los 3.600, mientras que las letras, números y símbolos tradicionales apenas llegan a un centenar. Esto significa que, combinados, multiplican la complejidad de una contraseña de forma brutal. De hecho, cinco emojis pueden equivaler en seguridad a una clave larguísima llena de caracteres distintos.

emojis | Freepik

Además, los emojis son más fáciles de recordar. En vez de memorizar códigos imposibles, puedes crear una pequeña secuencia visual que tenga sentido solo para ti. Es mucho más intuitivo que una mezcla de símbolos aleatorios.

Pero no todo es perfecto. No todos los servicios aceptan emojis, Por ejemplo, Gmail y Outlook suelen bloquearlos y escribirlos en ordenador puede ser algo más engorroso que en el móvil. Si usas varios dispositivos, tendrás que comprobar que en todos puedes introducirlos sin problema.

Aun así, para las plataformas que lo permiten, es un truco de seguridad potente, fácil y sorprendentemente efectivo.