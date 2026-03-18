Así puedes controlar tu Pixel Watch sin tocar su pantalla

No siempre tenemos cerca el teléfono o tenemos las manos libres para atender llamadas, notificaciones o mensajes. Si tienes un Pixel Watch, puede ser la solución, ya que podremos realizar todas estas funciones y otras más, incluso sin tocar la pantalla. A continuación, te contamos cómo.

Controla el reloj sin tocar la pantalla

Son muchas las situaciones en las que no podemos usar las manos ya sea porque las tenemos ocupadas, sucias o simplemente no podemos prestar atención a las pantallas. Momentos en los que nos salta una notificación importante, un mensaje o una llamada que no podemos dejar de atender. Un problema que deja de serlo gracias a las nuevas funciones de Wear OS, las cuales nos permiten interactuar con nuestro reloj sin tocarlo como por arte de magia.

Activando la navegación por gestos en el Google Pixel Watch | Google

Con la llegada de los gestos con una sola mano, la experiencia de usuario cambió por completo. A través de estos, nuestro reloj entiende los movimientos de nuestra mano y los interpreta para llevar a cabo una serie de acciones complejas. Activarlos es muy sencillo Podemos configurarlos tanto desde el móvil como desde el propio reloj, siguiendo estos pasos:

Desde el reloj, accedes a los “ ajustes ” tocando sobre la rueda dentada

accedes a los “ ” tocando sobre la rueda dentada Donde debemos localizar la opción “ gestos ”

” Selecciona “gestos con la mano” y las opciones “giro de muñeca” y “pellizcar dos veces”

y las opciones Desde el móvil , abre la app Pixel Watch.

, abre la Del mismo modo accedemos a los “ajustes del reloj ”, donde seleccionamos “ gestos ”

”, donde seleccionamos “ ” Activa las mismas opciones.

Puedes seguir un pequeño tutorial, para aprender a realizar de forma correcta los diferentes movimientos.

Hacer uso de estas funciones, permiten mantener limpia la pantalla de huellas, grasa o cualquier otro tipo de suciedad. Pero no es lo único, pues son de gran ayuda para las personas con dificultades para usar las manos al mismo tiempo. Y sobre todo, a la hora de practicar deporte evitando las distracciones. Gracias a los sensores de alta sensibilidad con los que cuenta el reloj, nuestros movimientos por pequeños que sean son detectados, ya sean los movimientos de nuestros tendones de las muñecas e incluso los cambios en el flujo sanguíneo. Estos son los dos movimientos principales que debemos conocer.

Uno de los movimientos más comunes es el de pellizco, el mismo movimiento que hacemos acercando y alejando los dedos cuando hacemos zoom en nuestras pantallas. Un movimiento firme a la vez que sutil que es fácilmente reconocible por nuestro reloj. Dependiendo del número de veces que lo realicemos tenemos la opción de realizar diferentes acciones como: responder a llamadas, poner y apagar alarmar o temporizadores, controlar el contenido multimedia o responder a nuestros mensajes con respuestas rápidas.

El otro movimiento que debemos aprender es el giro de muñeca, este consiste en realizar un giro rápido hacia fuera, volviendo a la posición inicial, con una pequeña sacudida. Esto permite desde silenciar llamadas, ignorar notificaciones o cerrar aplicaciones, de una forma rápida y sencilla.