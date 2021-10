Así imitan los robots de Boston Dynamics a los Rolling Stones

Quién no ha querido nunca mover el esqueleto como Mick Jagger, uno de los rockeros más extravagantes de todos los tiempos, y que a pesar de su avanzada edad sigue moviéndose con la misma vitalidad sobre el escenario. Pues bien, una vez más Boston Dynamics ha vuelto a sorprendernos con sus robots de cuatro patas, a los que hemos visto ya haciendo todo tipo de movimientos, imitando a perros y gatos, y ahora nada menos que imitando al incombustible cantante de los Rolling Stones.

Así bailan al ritmo de Start Me Up

El gran clásico de los Stones ha sido ahora versionado por Boston Dynamics, aunque solo en el aspecto visual, ya que lógicamente sus creaciones todavía no son capaces de tocar instrumentos o cantar como el grupo británico. En este caso no se han preocupado de crear una coreografía robótica centrada en la seguridad de los viandantes, o que busque la manera de sustituir los movimientos de cualquier humano para hacer sus tareas más tediosas. Sino que se han metido en la piel de los Rolling Stones, porque no solo imitan los movimientos de Mick Jagger, sino también del resto de componentes del grupo.

Recrean los mismos que Ronnie Wood, Mick Jagger, Keith Richards o Charlie Watts. Además, no solo se mueven igual, o al menos lo intentan, sino que también se mueven igual en el escenario, de hecho, los movimientos de cámara son los mismos, y cada uno de los robots ocupa el mismo lugar en el escenario que los componentes de los Rolling Stones. Lógicamente no es lo mismo imitar los movimientos de los Rolling cuando tienes cuatro patas, pero desde luego los movimientos son muy parecidos. De hecho, también mueven su “boca” a la par que suena la voz de Mick Jagger, llegando a ese momento culminante en el que los tres robots de Boston se unen para cantar el estribillo de este clásico de los Rolling.

Más allá de que el vídeo os guste más o menos, o que pueda estar más conseguida o menos la apariencia de los Rolling, lo cierto es que es una nueva demostración de hasta qué punto puede llegar a alcanzar la movilidad de estos robots de cuatro patas, que se nota que cada vez está más pulida y conseguida. Para Boston Dynamics es esencial alejar la imagen de sus robots de esa que reside en el imaginario de muchos de nosotros, en la que el futuro nos depara una revolución de las máquinas. Muchos asocian esta inteligencia robótica con el mal, y esa es una imagen contra la que tiene que luchar la compañía para evitar ese recelo hacia su negocio.

Lógicamente este tipo de vídeos le quita un poco de hierro a todo lo que rodea al futuro de la robótica. Un segmento al alza, con varios proyectos en marcha, como el robot de la propia Tesla, o incluso la pequeña mascota de Xiaomi, que tendrá un precio bastante asequible para disfrutar de él a nivel doméstico. Sin duda vídeos como este nos arranca una sonrisa a muchos.