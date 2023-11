Los Apple Watch podrán tomarte la tensión arterial o los niveles de azúcar

Los wearables, concretamente los smartwatches, se han convertido en dispositivos esenciales a la hora de hacer un seguimiento pormenorizado de nuestra actividad diaria. Los Apple Watch han sido sin duda el espejo en el que mirarse para muchos fabricantes, y ahora parece que van a serlo de nuevo, al menos en una de las funciones que acabamos de conocer que podrían llegar pronto a estos relojes de Apple. Porque mientras que hemos visto cómo otros relojes ya miden la presión arterial, como es el caso de los Galaxy Watch, no es tan habitual medir los niveles de glucosa en sangre, algo que podría cambiar el día a día de muchas personas.

Novedades de cara a 2024

Una vez ha sido el analista que sin duda ahora está más cerca de los planes de Apple, Mark Gurman, y el que tiene un conocimiento más certero de sus siguientes movimientos. En esta ocasión sus palabras se han centrado en los nuevos Apple Watch, que deberíamos conocer en septiembre de 2024, y que debería denominarse Series 10. Concretamente, Gurman ha desvelado que estos relojes contarán con dos nuevas funciones, una para medir la tensión arterial, y otra para los niveles de azúcar en sangre.

Concretamente, se refiere a que Apple ofrecerá una nueva función centrada en notificarle a los usuarios si su presión arterial podría evolucionar al alza, o si en algún momento estamos viviendo un episodio de hipertensión. Además, habrá una especie de diario donde introducir los detalles de lo que hacíamos mientras sufrimos ese episodio de alta tensión. Como es habitual, esta funcionalidad nos invitará a hablar con nuestro médico para comprobar que estos episodios se han diagnosticado correctamente.

Así como tomarse la tensión con un tensiómetro tradicional, y así comprobar que no han sido producto de alguna lectura errónea. Todo esto será posible gracias a un nuevo sensor de presión arterial que integrará el Apple Watch durante el próximo año y que será una de sus grandes novedades. Otra de las grandes novedades tendría como objetivo medir los niveles de glucosa en sangre. Para ello se utilizaría un método no invasivo, que no necesitaría de pinchazos para obtener las muestras.

Estas se obtendrían gracias a un chip fotónico de silicio, que una vez más permitiría ver a través de nuestra piel gracias a un láser que será capaz de comprobar cuáles son los niveles de concentración de glucosa en nuestra sangre. La idea no es la de ofrecer una lectura en tiempo real de los niveles de azúcar, sino que nos mostrará tendencias de estos niveles, y en un momento dado, se podrá advertir al usuario de una fase de prediabetes.

Siempre con el objetivo de que se someta al seguimiento de un especialista médico que pueda completar los estudios sobre sus niveles de azúcar en sangre. Pero nunca deberá utilizarse el Apple Watch como un método preciso de medición de los niveles de glucosa en sangre, sino como un complemento que puede ayudarnos a mantenernos alerta con estos niveles. Lógicamente estas funciones serán exclusivas de las Series 10, y no podremos disfrutarlas en anteriores generaciones al no contar con los sensores necesarios.