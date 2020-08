La tecnología de los AirPods que podría revolucionar las baterías de los iPhone

El próximo mes de octubre se espera la presentación de los iPhone 12, en la que será sin duda la keynote de los nuevos teléfonos de Apple más tardía de la historia. Acostumbrados a presentaciones en la primera o segunda semana de septiembre, los nuevos iPhone 12 estrenarán la conectividad 5G en sus teléfonos, algo que va a llevar a la firma de Cupertino a tomar algunas decisiones para reducir el coste de sus teléfonos. Hoy hemos conocido otra característica de los futuros iPhone que podría ofrecer una mejora real al rendimiento de sus baterías, una tecnología que vendría precisamente de los AirPods.

Los AirPods muestran el camino a los iPhone

Ha sido el medio chino DigiTimes el que ha informado de que Apple está buscando la forma de integrar la nueva tecnología de baterías de los auriculares de la marca en los iPhone que cuenten con conectividad 5G. Como sabéis, los móviles con ella hacen un consumo mayor de batería, por lo que la optimización de esta es clave para poder mejorar lo más posible el rendimiento de los nuevos iPhone con 5G y alargar así su autonomía. Dejándonos de datos técnicos, el resumen de esta decisión de Apple sería que con esta nueva tecnología podría montar baterías de más capacidad en sus teléfonos, dotándolos por tanto de más autonomía.

iPhone 11 | Martin Engel - Grafiker Hamburg for sharing their work on Unsplash

Esta tecnología de batería de los AirPods que permitiría aumentar la autonomía de estos con baterías de más capacidad en el mismo espacio, se basa en una solución solución SiP + FPCB. Esta se estrenaría en la nueva generación de AirPods Pro que se lanzarán en la primera mitad de 2021. Por tanto es una tecnología que deberíamos ver en los iPhone 13 como mínimo. Pero de momento la única certeza es que esta tecnología llegará a estos nuevos AirPods Pro, y que Apple ha decidido llevarla también a sus teléfonos. Lógicamente los auriculares de Apple son un mejor entorno para probar esta tecnología que permitirá a los iPhone contar con una batería más capaz.

Los AirPods originales | Photo by Suganth on Unsplash

Aumento generalizado de las baterías

En los últimos años hemos visto un aumento enorme de la capacidad de las baterías, incluso en las gamas más bajas. EN el caso de los teléfonos Android hemos pasado de baterías de media de 3000mAh a otras de hasta 7000mAh que están a punto de llegar. Y los iPhone no son una excepción. A pesar de que sus baterías son de las más pequeñas del mercado, y que Apple no da información sobre ellas, es evidente que la llegada de los móviles con conectiviad 5G demanda un mayor tamaño de baterías, ya que consumen más energía. Y lógicamente la prioridad de Apple es la de ofrecer una mayor autonomía en sus móviles sin tener que aumentar su grosor o peso en demasía. Así que no es de esperar unos iPhone 12 con esta tecnología, pero seguramente sí la veamos en 2021. Veremos si el coronavirus permite a Apple llegar a tiempo en sus planes respecto de un componente esencial como es la batería.