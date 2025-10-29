Los MacBook Air, iPad mini y iPad Air serán los siguientes en presumir de una pantalla OLED

Es un secreto a voces que Apple va a actualizar toda su familia de equipos para que cuenten con paneles OLED. Ya hemos visto a los últimos MacBook Pro y iPad Pro con esta tecnología, y parece que la firma con sede en Cupertino está trabajando en renovar las pantallas del MacBook Air, el iPad Air y el iPad mini con tecnología OLED.

De esta manera, Apple se prepara para dar un salto importante en la calidad de imagen de varios de sus dispositivos más populares. Y ojo, que la fuente es nada más y nada menos que Mark Gurman, periodista de Bloomberg y con un sólido bagaje de aciertos en sus producciones.

Habrá iPad mini OLED en 2026

De los tres productos en desarrollo, el iPad mini será el primero en recibir el salto a OLED, y podría debutar con esta mejora en 2026. El dispositivo, cuyo código interno es J510, también está siendo probado con una carcasa rediseñada que incorporaría resistencia al agua, algo inédito en esta gama de productos y que marcaría un nuevo camino para la familia de tablets.

Nuevos iPad Air y iPad Mini | Apple

Además, Apple estaría explorando un nuevo sistema de altavoces sin orificios visibles, utilizando tecnología basada en vibraciones. Este sistema ayudará a eliminar puntos de entrada de agua sin comprometer la calidad del sonido, algo parecido al Apple Watch.

Eso sí, habrá que pagar más por este iPad mini. Según las fuentes citadas por Gurman, el nuevo iPad mini con OLED podría costar hasta 100 dólares más respecto al modelo actual, debido al encarecimiento del panel.

El iPad Air y el MacBook Air también recibirán pantallas OLED

Aunque el próximo iPad Air, previsto para la primavera de 2026, seguirá utilizando pantalla LCD, Apple tiene planes firmes para que este modelo adopte OLED en 2027, por lo que su catálogo estará casi completo.

Faltaría el MacBook Air, el portátil más vendido de la compañía. Pues, según informa Mark Gurman, Apple ya ha comenzado a trabajar en una futura versión con pantalla OLED. No obstante, esta novedad no llegará al mercado antes de 2028, por lo que habrá que armarse de paciencia. Mientras tanto, la compañía lanzará en primavera de 2026 un nuevo modelo con procesador M5, pero que mantendrá la actual pantalla LCD.

Así que, aunque tarden en llegar, ya sabemos que el objetivo de Apple es dar el salto a la tecnología OLED. Y no podría ser mejor noticia para el usuario final.