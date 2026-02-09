Apple podría lanzar dos nuevos iPads de forma inminente

Parece que Apple va a comenzar con fuerza este 2026. Si hace unos días presentaba la segunda generación de su popular AirTag, ahora le tocaría el turno, durante las próximas semanas, tanto al nuevo iPhone 17e como a dos nuevos iPads. De estos hemos conocido nuevos detalles y que además podrían estar entre nosotros muy pronto. Parece que no serán modelos con novedades revolucionarias, pero sí las suficientes para hacerlos más inteligentes y versátiles que nunca.

¿Qué tabletas va a lanzar Apple a corto plazo?

Pues bien, lo que hemos conocido ahora es que los de Cupertino están preparando el lanzamiento de dos tabletas, tanto del iPad 12, la duodécima generación del modelo más accesible de la gama, como una nueva generación del iPad Air. Una vez más ha sido Mark Gurman quien ha desvelado que las nuevas tabletas están ya en camino y más cerca que nunca de convertirse en realidad.

Las principales novedades de estos dos modelos girarán alrededor de sus chips, el iPad 12 contará esta vez con el chip A18 de Apple, que es el mismo de los iPhone 16, por lo que ganará bastante potencia para las tareas cotidianas con esta tableta. Por su parte, el iPad Air de nueva generación llegaría con el chip M4, que también es uno de los más potentes de Apple, y dotará a esta tableta de un tremendo potencial para hacer cualquier cosa que le pidamos.

Respecto del resto de la gama, Gurman ha avanzado que el iPad mini, que se presentaría a lo largo del año, contaría con una nueva pantalla OLED, siendo el único iPad que incorporaría esta nueva tecnología a lo largo de todo 2026. Estas novedades permitirán por fin al iPad 12, el modelo más accesible de todos, contar con Apple Intelligence, la IA de los de Cupertino, que, como sabéis, ha pasado por numerosos altibajos desde que fue anunciada a mediados de 2024.

El último iPad base lanzado por Apple fue en marzo del pasado año y lo hizo con el chip A16 de Apple, que precisamente no cuenta con soporte para Apple Intelligence, ya entonces muchos decidieron esperar a una siguiente generación, sabedores de que ese modelo estaría lastrado siempre por no poder acceder a la IA de Apple, cuando entonces esta ya era una realidad, aunque no tan potente como nos habían vendido.

Ahora bien, no estamos seguros de que estas novedades sean suficientes para muchos seguidores de Apple, que no ven con mucho entusiasmo que las únicas novedades que se especulen sean simplemente un cambio en el procesador. Seguro que a muchos les gustaría mejoras en la autonomía, con baterías más grandes o eficientes, así como pantallas mejoradas. Por ejemplo, con la función Pro Motion, que básicamente ofrece tasas de refresco de 120Hz a los dispositivos de Apple.

Pero parece que todo eso deberá esperar a siguientes generaciones, no parece este el momento de mejorar unos modelos de tabletas que, sin duda alguna Apple cree que ofrecen lo que el consumidor espera de ellas, y que tienen precios más o menos contenidos.