Toda la tecnología detrás de la Super Bowl y el espectacular show de Bad Bunny

Este pasado domingo 8 de febrero de 2026 se vivió una noche histórica en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks se impusieron 29-13 a los New England Patriots en la final de la Super Bowl LX. Aunque el foco de atención mundial estuvo en el juego, millones de espectadores esperaban el espectáculo musical del descanso, protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Tal y como revela Sony en un comunicado, detrás de esa experiencia tan intensa para los millones de fans que siguieron el evento desde sus casas o dispositivos hubo un despliegue tecnológico impresionante. Empresas especializadas en transmisión y producción, como Sony, aportaron sistemas avanzados de cámaras de alta velocidad, tecnologías de seguimiento óptico y redes de comunicación que hicieron posible que cada detalle del show y del juego llegara con nitidez a las pantallas de todo el mundo.

Bad Bunny en la Super Bowl | Reuters

La actuación de Bad Bunny, repleta de energía y con canciones íntegramente en español, fue grabada y retransmitida con tecnologías que capturan imágenes en tiempo real desde múltiples ángulos. Esto no solo permitió ver al artista y a sus invitados (Cardi B, Lady Gaga y Ricky Martin) con gran calidad, sino también sentir la emoción del momento como si estuvieras allí.

Los sistemas técnicos también fueron clave para coordinar la enorme cobertura global del evento. Más de 175 cámaras y equipos de última generación trabajaron sin descanso para transmitir el espectáculo y el partido a distintas plataformas de televisión e internet, asegurando que la experiencia fuera fluida para audiencias en todos los continentes.

En definitiva, sin estas herramientas tecnológicas punteras, la combinación de deporte y espectáculo musical que ofreció la Super Bowl LX, con Bad Bunny como protagonista, no habría sido posible en la forma en que la disfrutaron millones de personas en directo.