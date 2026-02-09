Xiaomi lanza un nuevo humidificador inteligente en España

Aunque en estos días precisamente nuestros hogares no están faltos de humedad por las innumerables borrascas que nos están visitando, la realidad es que este tipo de dispositivos puede ser extremadamente beneficioso para nuestra salud cuando hay que estabilizar los niveles de humedad. En este caso se trata de un nuevo humidificador de Xiaomi, como siempre, con funciones inteligentes, y que nos brinda unas interesantes características que mantienen la humedad en umbrales saludables sin esfuerzo.

Ficha técnica del Xiaomi Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro

Este modelo destaca por contar con tecnología de humidificación sin bruma con una capacidad de 600ml/h, algo que puede mantener incluso en las habitaciones más grandes de la casa. Para ello cuenta con un filtro antibacteriano suspendido en tres dimensiones. Este simula la evaporación natural del agua, y para rellenarlo podemos usar el propio agua del grifo si es necesario. Los beneficios de su uso son evidentes, aliviando la congestión nasal, mejorando la hidratación de la piel y reduciendo el polvo en suspensión.

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro | Xiaomi

Algo esencial para poder utilizarlo en la misma habitación donde dormimos es que el humidificador nos ofrezca un nivel de ruido muy reducido, casi imperceptible, y eso es precisamente lo que nos ofrece. Este es de solo 30,7 dB, por lo que es bastante limitado y nos permitirá descansar sin problemas. Además, podemos optar, desde el smartphone, por apagar sus luces y sonidos para el descanso total, y para que no interfiera en él de ninguna forma.

En la parte del humidificador tenemos una pantalla integrada, que no es habitual en estos modelos, que nos muestra el nivel de humedad constante. Junto a la pantalla LED podemos encontrar botones físicos, para activar el modo suspensión, el modo turbo o el modo de secado. Algo cuando menos chocante es que podemos llenar el depósito sin necesidad de abrir la tapa superior, y derramarla directamente sobre la pantalla LED y los botones, ya que esta discurrirán a su alrededor, cayendo sobre las rejillas laterales.

Este depósito cuenta con una capacidad de 5 litros, lo que reduce el número de recargas que tenemos que hacer a lo largo del día. Esto nos brinda una autonomía de unas 20 horas de humidificación constante. Cuando sea necesario, es posible desmontarlo al completo para limpiarlo, ya que este tipo de dispositivos suelen generar cierta costra con el tiempo, y aquí es fácil de eliminar. Por supuesto es un humidificador que cuenta con conectividad Bluetooth y Wifi para conectarse a nuestro smartphone.

Desde él podremos controlar cada una de sus características, eligiendo el nivel de humedad o seleccionando un umbral seguro que intentará alcanzar siempre que sea necesario.

Precio y disponibilidad del nuevo Xiaomi Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro

El nuevo humidificador se ha puesto a la venta en España por 99,99 euros, en un único color blanco. En la web de Xiaomi podemos optar por un cupón descuento de 5 euros.