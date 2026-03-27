Apple dice adiós al Mac Pro, ¿cuál es su sustituto ahora?

Uno de los ordenadores más veteranos de Apple ha sido descatalogado. El Mac Pro ha sido el ordenador más potente de la marca desde hace muchos años, y ahora parece que ha cumplido su ciclo vital, después de que los de Cupertino hayan eliminado de su gama de ordenadores a este modelo Pro, que era el preferido de profesionales de la edición de vídeo, gráficos, y en definitiva, todos aquellos con necesidad de mucha potencia gráfica y de procesamiento.

Apple aligera su gama de ordenadores de sobremesa

Ha sido Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, quien ha desvelado los detalles sobre este movimiento de la empresa en su gama de ordenadores de sobremesa. En un mensaje en sus redes sociales, ha advertido que el Mac Pro ha sido descatalogado, recordando que era el modelo más avanzado para editores de vídeo, fotografía y otros contenidos multimedia.

Y en el mismo mensaje ha desvelado la información que todos esperábamos conocer tras esta decisión. Y es que este modelo no volverá a la gama de Apple, y que el principal beneficiado de su desaparición es el Mac Studio, que se convertirá por tanto en el modelo de Apple destinado a ser el tope de gama entre los ordenadores de sobremesa de los de Cupertino. Y la realidad es que el Mac Studio es una alternativa muy potente pero mucho más compacta.

Mucho menos extravagante que el Mac Pro, que como sabéis, ha tenido diseños icónicos, desde aquel que parecía una urna de cenizas, al rallador de queso que se hizo viral en Internet. Y es que el Mac Studio ahora es un ordenador mucho más potente que el Mac Pro que ha sido descatalogado. El Mac Studio de 2026 utiliza la arquitectura de 2 nanómetros con el chip M5, con hasta 32 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU. Y está diseñado específicamente para flujos de trabajo de Inteligencia Artificial masiva y renderizado 8K en tiempo real.

Mientras que el Mac Pro de 2023 se quedó estancado en la arquitectura M2 Ultra. Aunque sigue siendo una bestia en términos de rendimiento por vatio, su velocidad de procesamiento de núcleos individuales son inferiores a los nuevos M5. Por lo que sobre la mesa el nuevo Mac Studio deja muy atrás al rendimiento del Mac Pro, que obviamente con tres años a sus espaldas no puede competir.

Cabría la posibilidad de que el Mac Pro regresara con nuevos procesadores, pero la descatalogación no augura nada bueno para este modelo. Quién sabe si para el WWDC el próximo mes de junio Apple se guarda en la manga un nuevo ordenador de sobremesa potente, pero no parece si tenemos en cuenta la opinión de Gurman, que por otro lado, tiene una gran reputación cuando se trata de hablar de Apple.