Apple anuncia la Keynote que alumbrará a los iPhone 16 y Apple Intelligence

Con su habitual puntualidad, Apple ha desvelado la fecha en la que va a presentar sus nuevos smartphones, y quien sabe si algo más incluso. Como suele ser habitual, justo dos semanas antes del evento, ha anunciado la Keynote que alumbrará a los nuevos iPhone 16. Y como os podéis imaginar, será precisamente dentro de dos semanas cuando Apple presente sus nuevos teléfonos.

El anuncio de la Keynote | Apple

Porque en su anuncio, los de Cupertino han anunciado que sus nuevos teléfonos se presentarán el próximo 9 de septiembre, lunes. Así que la compañía cumple con la tradición un día más, y desvela el momento cumbre del año. La nueva Keynote llega con el mensaje de Its Glowtime, algo así como tiempo de resplandecer o brillar. Un evento que se celebrará en el Teatro de Steve Jobs en Cupertino.

Nuevos iPhone 16 y la IA, los protagonistas

Como no podía ser de otra forma, la nueva Keynote de septiembre de Apple tendrá como grandes protagonistas a sus nuevos iPhone 16. La firma californiana presentará de nuevo cuatro modelos, que en este caso se verán completamente eclipsados por iOS 18, que integrará por completo Apple Intelligence, la IA generativa de la firma y que apunta muy alto, aunque todo hace presagiar que se retrasará un poco más, hacia finales del año.

Lo normal es que en esta Keynote Apple extienda todo lo que ya nos explicó en la WWDC sobre la nueva IA, y la muestre ya totalmente integrada en los nuevos teléfonos. Recordemos que esta IA está basada en ChatGPT en parte, y que lo introduce en algunas facetas de Siri. El asistente de voz se verá completamente renovado con toda esta ola de IA.

De estos iPhone 16 se esperan sobre todo mejoras en su rendimiento, con el nuevo procesador Apple A18 Bionic a la cabeza, y que será el encargado de desplegar todo el potencial en pos de la inteligencia artificial generativa. También se esperan cámaras de fotos mejoradas, no radicalmente, pero sí en aspectos muy importantes. Para empezar, los sensores podrían contar con una mejor apertura, lo que se traduciría en mejores fotos nocturnas, con más brillo y por tanto más detalle también.

También tendremos un nuevo botón capacitivo en estos teléfonos, que podremos usar como un botón de obturador tradicional a la hora de hacer fotos, con distintas sensibilidades para tomar las fotos. También habrá mejoras en la calidad de los vídeos que graban estos teléfonos, y en general, detalles sutiles para mejorar la experiencia de fotografía. Por otro lado, también podemos esperar mejoras en la batería, con mayor autonomía gracias a una mayor capacidad. Y por supuesto, iOS 18 también tendrá su protagonismo, ya que muchas informaciones previas vaticinan que el sistema operativo recibirá su actualización más importante en años.

¿Vida más allá de los iPhone 16?

La realidad es que se han rumoreado algunos lanzamientos, pero los que parecen más seguros es el desembarco de una nueva generación de los AirPods, tanto del modelo básico como de una nueva variante intermedia con cancelación activa de ruido. Más allá de esto no deberíamos esperar demasiado, quizás una pequeña actualización de los populares Airtag del fabricante. Pero como suele ser habitual, ese One More Thing podría depararnos algún producto nuevo, incluso con el que no contábamos nadie. Saldremos de dudas en un par de semanas.