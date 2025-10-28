La nueva consola portátil Retroid Pocket presume de pantalla AMOLED y aspecto de PSP

Si hace unas horas os contábamos los detalles del último lanzamiento de Ayaneo, ahora ha llegado el turno de la que se puede considerar otra de las grandes consolas Android del momento. Hablamos de la Retroid Pocket 6, que nos ofrece unas prestaciones espectaculares para una consola de estas características. Sobre todo en su pantalla y procesador, si tenemos en cuenta que se mueve en la escena de consolas portátiles con Android como sistema operativo.

Una consola solvente y muy atractiva

Esta Retroid Pocket 6 destaca por muchas cosas, empezando por su diseño, que es toda una declaración de intenciones y un reclamo para cualquier nostálgico de los videojuegos. Y es que se trata de una consola que a nivel visual bebe directamente de la PSP, tiene incluso la alargada botonera de su parte inferior. También encontramos una disposición de sticks, crucetas y botoneras similar, sobre todo en sus gatillos curvos, y una pantalla con relación de aspecto ancha.

.

Los colores de la Retroid Pocket 6 | Retroid

Esta destaca por una pantalla de calidad, con tecnología AMOLED, y que, por tanto, se aleja de las extendidas pantallas LCD de este mercado. Esta tiene una diagonal de 5,5 pulgadas, por lo que es bastante compacta. Tiene una tasa de refresco elevada de 120 Hz, así como una resolución Full HD de 1920x1080 píxeles más que suficiente para disfrutar de los juegos con un aspecto único. Es una consola potente, eso es lo que nos dice el procesador con el que cuenta.

Este es un Snapdragon 8 Gen 2, en su momento diseñado para móviles tope de gama, y que para el tipo de juegos que ejecutará esta consola va más que sobrado. Viene acompañado de 8GB o 12GB de memoria RAM, así como de 128GB o 256GB de almacenamiento interno, mientras que en los dos modelos tenemos una ranura de expansión para la tarjeta microSD:

La batería es otro de los puntos fuertes, ya que cuenta con una capacidad de 6000 mAh, bastante grande para una consola como esta. Esta además cuenta con una carga razonablemente rápida en una consola, de 27W. La conectividad nos ofrece mucha versatilidad a la hora de utilizarla, con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y USB 3.1 Type-C con salida DisplayPort 4K@60fps que nos permite conectarla a cualquier TV para jugar.

Eso sí, lo que menos nos gusta es la versión de sistema operativo con la que llega. Ya que se trata de Android 13, tan siquiera Android 15 que es el más extendido actualmente. Aunque todo se desarrolla detrás de la capa del fabricante, es verdad que partir de un sistema operativo tan atrasado no suele ser bueno ni para la seguridad ni la compatibilidad de la consola. Aunque gracias a este sistema tendremos opción de actualizar mediante OTA.

La consola ya se ha puesto a la venta en seis colores, entre ellos uno que recuerda al mando de la Super NES. El precio del modelo base es de 209 dólares, mientras que el más avanzado cuesta 259 dólares.