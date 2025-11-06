Tus manos siempre calientes con este gadget imprencindible

Con la llegada del invierno a muchos de nosotros se nos quedan las manos heladas, una solución es usar guantes. Los guantes tradicionales, independientemente del material con el que estén fabricados, a menudo son incómodos para trabajar delante del ordenador o cuando tenemos que usar pantallas móviles. Si necesitas calentarte las manos mientras trabajas, la mejor solución son unos guantes calefactadles.

Las manos siempre calientes con esos guantes calefactables

Para muchos usuarios, tener las manos frías mientras trabajan es algo que además de ser frecuente es bastante molesto. Aunque tengamos puesta la calefacción, suele ocurrir que las manos se nos quedan heladas. Trabajar con guantes dificulta bastante la tarea, sobre todo con pantallas táctiles. Aunque podemos encontrar guantes fabricados, son materiales que permiten activar las pantallas, los cuales se sitúan en los dedos que más solemos usar con estas como dos dedos índices y pulgares. Aun así, siguen siendo la solución.

Otra opción es la de usar guantes calefactadles, estos cuentan con baterías recargables y los dedos al aire para que podamos movernos cómodamente por el teclado sin necesidad de quitárselos. Estos son algunos de los que podemos encontrar, aunque si lo prefieres también los hay completos para usarlos al aire libre.

Guantes calefadtables | Generico

Comenzamos con un modelo de lo más económico y cómodo, se trata de unos guantes calefactadles sin dedos. Podemos usarlos tanto en el interior como en deportes de invierno, cuenta con control inteligente que se adapta a los cambios climáticos, y que permite al usuario personalizarlos según sus necesidades. Incluye además pantalla digital la cual permite configurar los mismos y comprobar la temperatura. Ofrecen calor durante 6 horas gracias a su batería de alto rendimiento al mismo tiempo que distribuyen de forma uniforme el calor. Cuenta con USB para la carga, su precio es de 11,62 euros.

Guantes Ancsttu | Ancsttu

Otra opción son los guantes calefactadles Ancsttu, unos guantes unisex disponibles en dos colores, cuentan con control de temperatura inteligente y modos ajustables. Al tratarse además de unos guantes transpirables, evitan que se nos recalienten las manos en exceso. La capa de fibra con la que están fabricados permite que se distribuya el calor de forma uniforme. Del mismo modo que los anteriores, su diseño mantiene libre los dedos para que podamos usarlos cómodamente, sin perder su funcionalidad y su confortabilidad. Cuentan además con pantalla y cable de carga. Su precio es de 21,50 euros.

guantes ETUCYNG | ETUCYNG

Por último, los guantes ETUCYNG, unos guantes confeccionados con materiales resistentes de alta calidad, para uso tanto en interior como en exterior. Cuentan con batería recargable de 2000 mAh, que nos otorga una autonomía de uso continuo de hasta 150 minutos a máxima temperatura. Cuenta con tecnología envolvente 360 con la cual obtenemos calor uniforme de manera casi instantánea. Disponen de pantalla en la que podemos comprobar la temperatura y varios modos de calor. Su diseño Nodom de dedo, permite mantener la agilidad en las manos al tiempo que las mantenemos calientes. Están disponibles en dos colores y su precio es de 23,29 euros.